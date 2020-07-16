جميع مواعيد مباريات اليوم الخميس 16-7-2020 والقنوات الناقلة “ليلة حسم الليجا”

يلعب برشلونة مع أوساسونا على ملعب كامب نو، ويواجه ريال مدريد فريق الغواصات الصفراء “فياريال” على ملعب آلفريدو دي ستيفانو، في نفس التوقيت، عند الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، ضمن مباريات اليوم في الجولة 37 قبل الأخيرة من منافسات الدوري الاسباني، وهي التي ستحسم لقب الموسم، إما لريال مدريد أو المواصلة حتى الجولة الأخيرة.

يحتل ريال مدريد المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 83 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة الثاني، ويحتاج للفوز على فياريال العنيد من أجل انهاء المنافسة المُحتدمة بينه وبين البرسا، واستعادة لقب الليجا الغائب عنه منذ 3 سنوات.

وستقام جميع مباريات الجولة 37 من الدوري الاسباني في نفس التوقيت، عند الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، باستثناء مباراة واحدة بين إيبار وبلد الوليد ستقام عند الساعة 16:30 بتوقيت جرينيتش على الملعب البلدي “إبوروا”.

ولسوء حظ عشاق مانشستر يونايتد، لن يستطيعوا متابعة هذا الصراح الشرس بين ريال مدريد وبرشلونة على لقب الليجا، حيث سيزور فريقهم ملعب سيلهورست بارك التابع لنادي كريستال بالاس في نفس توقيت مباريات الدوري الاسباني الحاسمة.

والتالي جميع مواعيد مباريات اليوم الخميس 16-7-2020 والقنوات الناقلة

الدوري الاسباني (الجولة 37)

إيبار ضد بلد الوليد – الساعة 16:30 بتوقيت جرينيتش – منقولة على قناة بي ان سبورت 6 بتعليق عادل خلو

الساعة بتوقيت جرينيتش منقولة على قناة بي ان سبورت بتعليق عادل خلو أثلتيك بلباو ضد ليجانيس – الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش – منقولة على قناة بي ان سبورت 9 بتعليق أحمد عبده

الساعة بتوقيت جرينيتش منقولة على قناة بي ان سبورت بتعليق أحمد عبده برشلونة ضد أوساسونا – الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش – منقولة على قناة بي ان سبورت 3 بتعليق علي محمد علي

الساعة بتوقيت جرينيتش منقولة على قناة بي ان سبورت بتعليق علي محمد علي ريال مدريد ضد فياريال – الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش – منقولة على قناة بي ان سبورت 1 بتعليق حفيظ دراجي

الساعة بتوقيت جرينيتش منقولة على قناة بي ان سبورت بتعليق حفيظ دراجي ريال بيتس ضد آلافيس – الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش – منقولة على قناة بي ان سبورت 12 بتعليق مضر اليوسف

الساعة بتوقيت جرينيتش منقولة على قناة بي ان سبورت بتعليق مضر اليوسف سلتا فيغو ضد ليفانتي – الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش – منقولة على قناة بي ان سبورت 13 بتعليق محمد بركات

الساعة بتوقيت جرينيتش منقولة على قناة بي ان سبورت بتعليق محمد بركات ريال مايوركا ضد غرناطة – الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش – منقولة على قناة بي ان سبورت 10 بتعليق أحمد فؤاد

الساعة بتوقيت جرينيتش منقولة على قناة بي ان سبورت بتعليق أحمد فؤاد ريال سوسيداد ضد إشبيلية – الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش – منقولة على قناة بي ان سبورت 7 بتعليق محمد فوزي

الساعة بتوقيت جرينيتش منقولة على قناة بي ان سبورت بتعليق محمد فوزي فالنسيا ضد إسبانيول – الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش – منقولة على قناة بي ان سبورت 8 بتعليق نوفل الباشي

الساعة بتوقيت جرينيتش منقولة على قناة بي ان سبورت بتعليق نوفل الباشي خيتافي ضد أتلتيكو مدريد – الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش – منقولة على قناة بي ان سبورت 6 بتعليق جواد بدة

الدوري الانجليزي (الجولة 36)

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إيفرتون ضد أستون فيلا – الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش – منقولة على قناة بي ان سبورت 2 بتعليق حسام الدمسيسي

الساعة بتوقيت جرينيتش منقولة على قناة بي ان سبورت بتعليق حسام الدمسيسي ليستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد – الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش – منقولة على قناة بي ان سبورت 5 بتعليق حسن العيدروس

الساعة بتوقيت جرينيتش منقولة على قناة بي ان سبورت بتعليق حسن العيدروس ساوثامبتون ضد برايتون – الساعة 19:15 بتوقيت جرينيتش – منقولة على قناة بي ان سبورت 5 ( المعلق غير معلن )

الساعة بتوقيت جرينيتش منقولة على قناة بي ان سبورت المعلق غير معلن كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد – الساعة 19:15 بتوقيت جرينيتش – منقولة على قناة بي ان سبورت 2 بتعليق سوار الذهب

الدوري الانجليزي الدرجة الأولى (تشامبيونشيب)

ليدز يونايتد ضد بارنسلي – الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش – منقولة على قناة بي ان سبورت 10 بتعليق جواد بدة

الدوري الايطالي (الجولة 33)

تورينو ضد جنوى – الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش – منقولة على قناة بي ان سبورت 4 بتعليق باسم الزير

الساعة بتوقيت جرينيتش منقولة على قناة بي ان سبورت بتعليق باسم الزير سبال ضد الإنتر – الساعة 19:45 بتوقيت جرينيتش – منقولة على قناة بي ان سبورت 4 بتعليق عادل خلو

الدوري الروسي الممتاز (الجولة 21)

روبن كازان ضد روستوف – الساعة 15:00 بتوقيت جرينيتش

الساعة بتوقيت جرينيتش لوكوموتيف موسكو ضد تسيسكا موسكو – الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش

استعدادات عودة الدوري المغربي (مباريات ودية)

أولمبيك آسفي ضد أولمبيك الدشيرة

سريع واد زم ضد الشباب الرياضي السالمي

استعدادات عودة الدوري السعودي (مباريات ودية)

الفيحاء ضد المجزل

التعاون ضد الجبلين

النصر ضد الشعلة

استعدادات عودة الدوري القطري (مباريات ودية)