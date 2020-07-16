رياضة | بعد اهتمام ريال مدريد.. هافيرتز يضغط للرحيل عن ليفركوزن

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد اهتمام ريال مدريد.. هافيرتز يضغط للرحيل عن ليفركوزن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الألماني الدولي كاي هافيرتز عن رغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية وترك باير ليفركوزن قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الألماني لكرة القدم.

وبحسب مجلة "كيكر" اليوم الخميس، تسعى العديد من الأندية لضم هافيرتز،21 عاما، بما فيها بايرن ميونخ بطل البوندسليجا، لكن تشيلسي الإنجليزي الذي تعاقد مؤخرا مع مواطنه تيمو فيرنر من لايبزج، يبدو هو الأقرب لضمه.

ولم تحدد "كيكر" مصادرها في التقرير الذي كشف عن رغبة هافيرتز في الانتقال إلى تشيلسي.

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ويمتد عقد هافيرتز مع ليفركوزن حتى 2022 لكن إخفاق النادي في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل زاد من التكهنات المحيطة برحيله.

وتردد أن تشيلسي سيكون في حاجة لدفع أكثر من 100 مليون دولار لضم هافيرتز إلى ستامفورد بريدج.

وأنهى ليفركوزن الموسم الماضي من البوندسليجا في المركز الخامس وخسر أمام بايرن في نهائي الكأس لكنه على أعتاب التأهل لدور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي، التي تقام باقي فعالياتها في ألمانيا، حيث فاز الفريق في ذهاب دور الستة عشر على مضيفه جلاسجو رينجرز الاسكتلندي 3 /1.