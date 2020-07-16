رياضة | ريال مدريد يحدد الراحلين في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحدد الراحلين في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد مسئولو فريق ريال مدريد الراحلين عن صفوف النادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية، وذلك من أجل التعاقد مع صفقات جديدة قبل بداية الموسم الجديد.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "ماركا"، إن الثنائي خيسوس فابيخو وداني سيبايوس سيكونا اول الراحلين بشكل نهائي عن الفريق.

وكان قد رحل خافي سانشيز عن فريق ريال مدريد إلى بلد الوليد مقابل 3 ملايين يورو، وأيضا تعاقد إنتر ميلان مع المغربي اشرف حكيمي.

ويسعى ريال مدريد لبيع المزيد من اللاعبين لتعويض الخسائر المادية التي حدثت، بسبب توقف النشاط خلال فترة فيروس كورونا.