رياضة | تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الخميس 16-7-2020

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الخميس 16-7-2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني الممتاز قبل إنطلاق مباريات اليوم الخميس 16 يوليو وأهمها مباراة برشلونة وأوساسونا ومباراة ريال مدريد وفياريال ومباراة خيتافي وأتلتيكو مدريد. ويتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 22 هدف. بينما يتواجد الفرنسي كريم بنزيما نجم نادي ريال مدريد في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 19 هدف. ويستعرض لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني الممتاز كالآتي: 1- ليونيل ميسي.. 22 2- كريم بنزيما.. 19 هدفًا 3- جيرارد مورينو.. 16 هدفًا Advertisements 4- لويس سواريز.. 15 هدفًا 5- ياجو أسباس .. 13 هدفًا 6- راؤول جارسيا .. 13 هدفًا 7- أوكامبوس .. 13 هدفًا 8- أنتي بوديمير .. 12 هدفًا 9- ألفارو موراتا .. 12 هدفًا 10- لوكاس بيريز .. 11 هدفًا

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