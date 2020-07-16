رياضة | مران الأهلي| تقسيمة قوية.. محمد محمود يواصل التأهيل وتعليمات جديدة من فايلر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مران الأهلي| تقسيمة قوية.. محمد محمود يواصل التأهيل وتعليمات جديدة من فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بإجراء بقيادة رينيه فايلر، تقسيمة قوية «تراي ماتش» بين اللاعبين صباح اليوم الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة.
واطمأن الجهاز الفني من خلال التقسيمة الكاملة على جاهزية اللاعبين بعد حصولهم على العديد من الوحدات التدريبية الفنية والبدنية المتنوعة منذ عودتهم للتدريبات في نهاية الشهر الماضي.
وفي نفس السياق خاض محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة في الجيم، على هامش التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني للفريق صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي.
ويقوم محمد محمود، بتنفيذ المرحلة الأخيرة في البرنامج التأهيلي، تمهيدا للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي وتجهيزه للمرحلة المقبلة بعدما أجرى جراحة الرباط الصليبي قبل أشهر.
وخاض الأهلي تقسيمة قوية «تراي ماتش» اليوم اطمأن خلالها الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين قبل خوض تجربة سموحة الودية يوم ٢٣ يوليو على ملعب التتش.
وحرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، على تصويب أخطاء بعض اللاعبين في تقسيمة «تراي ماتش» التي أقيمت اليوم على ملعب التتش.
واجتمع فايلر مع بعض اللاعبين بعد انتهاء الشوط الأول للحديث عن بعض الأخطاء وتصويبها.
وحدد الجهاز الفني يوم 23 يوليو الجاري، موعدا لخوض مباراة ودية أمام سموحة على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لعودة الدوري ومواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل.