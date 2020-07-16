رياضة | مفاجأة.. صفقة تبادلية ضخمة محتملة بين إنتر ميلان ومانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. صفقة تبادلية ضخمة محتملة بين إنتر ميلان ومانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفكر نادي إنتر ميلان الإيطالي ف يعقد صفقة تبادلية ضخمة مع نظيره نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن نادي إنتر ميلان يريد ضم الفرنسي أنتوني مارسيال مهاجم نادي مانشستر يونايتد في هذا الصيف.

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وكشفت الصحيفة أن نادي إنتر ميلان ينوي تقديم مبلغ مالي بالاضافة إلى إدراج ميلان سكرينار مدافع الفريق في صفقة مارسيال لإقناع اليونايتد بالتخلي عن اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير المتوقع أن يتخلى نادي مانشستر يوناتيد عن خدمات مارسيال في نهاية الموسم الجاري خاصة بعد المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب مع فريقه حاليا.

كما ذكرت الصحيفة أن إنتر ميلان يعلم أن صفقة مارسيال ستكون صعبة ولكنه ينوي تقديم عرض ضخم لحسمها خاصة وأن النادي في حاجة لتدعيم خط هجوم الفريق استعداد للموسم القادم.