رياضة | نجم الهلال السعودي يزف خبرا سارا لجماهير الزعيم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الهلال السعودي يزف خبرا سارا لجماهير الزعيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب عبد الله عطيف نجم وسط فريق الهلال، عن سعادته بالعودة للتدريبات الفردية بعد 4 أشهر ونصف من خضوعه لعملية الرباط الصليبي بالركبة.

وبدأ عطيف مرحلة الجري حول الملعب، تحضيرا للانضمام إلى تدريبات الفريق الجماعية بعد شهر واحد على الأقل، حيث سبق له التأكيد في مطلع هذا الشهر بأن موعد عودته بعد 45 يوما.

Advertisements

ونشر عطيف عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام: "الحمد لله.. أول يوم جري بعد 4 شهور ونصف من العملية".

وأرفق عطيف مقطع فيديو له من تدريباته مع الفريق الهلالي بمعسكره الإعدادي الداخلي بمقر النادي، وهو في غاية السعادة بالعودة للجري مجددا.

وينتظر نجم الهلال التعافي والوصول للجاهزية الكاملة والمشاركة مع الفريق بالتدريبات الجماعية والمباريات رفقة الفريق الكروي بنادي الهلال.