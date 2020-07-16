رياضة | منتخب إنجلترا للكريكيت يستبعد لاعبه بسبب مخالفة بروتوكولات السلامة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر منتخب إنجلترا للكريكيت يستبعد لاعبه بسبب مخالفة بروتوكولات السلامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر منتخب إنجلترا للكريكيت اليوم الخميس استبعاد اللاعب جوفرا ارشر بسبب انتهاك بروتوكولات السلامة، وذلك قبل ساعات من انطلاق المباراة الثانية للفريق أمام جزر الهند الغربية.

وذكر مجلس إدارة اتحاد إنجلترا وويلز للكريكيت "ارشر سيدخل للعزل الطبي لمدة خمسة أيام وسيخضع لفحصين للكشف عن فيروس كورونا المستجد خلال تلك الفترة ، حيث ينبغي أن تكون نتيجته سلبية قبل رفع فترة العزل الطبي عنه".

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وأضاف "فريق جزر الهند الغربية تم إبلاغه بالأمر وأبدى رضاه عن المعايير التي تم تطبيقها".

ولم يتم الكشف عن كيفية انتهاك ارشر -25 عاما- للبروتوكول الصحي قبل المباراة في مانشستر.

وقال ارشر "أسف للغاية عما فعلته... لقد وضعت ليس فقط نفسي، لكن الفريق بأكمله والإدارة في خطر. أتقبل تماما عواقب تصرفاتي، وأود أن أعتذر بشدة للجميع".