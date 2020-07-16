رياضة | بايرن ميونخ يزاحم برشلونة على صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بايرن ميونخ يزاحم برشلونة على صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت تقرير صحفي بريطاني اليوم، أن بايرن ميونخ أصبح ينافس برشلونة في محاولات الحصول على توقيع أحد اللاعبين، وذالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن:" بايرن ميونخ يرغب في الحصول على خدمات الفرنسي تانجي ندومبيلي، لاعب وسط فريق توتنهام.

وهذا بعد تأكد رحيل تياجو ألكانتارا، ولم ينال ندومبيلي فرصة في المشاركة في معظم المباريات مع توتنهام، منذ قدوم البرتغالي جوزيه مورينيو.

ويعد برشلونة أكثر الساعين في التعاقد مع ندومبيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويقال أن اللاعب قد ينتقل إلى "كامب نو" خلال صفقة تبادلية مع البرازيلي فيليب كوتينيو.