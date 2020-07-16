شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة قوية بين لاعبي الأهلي خلال مران اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة رينيه فايلر، أجرى تقسيمة قوية «تراي ماتش» بين اللاعبين صباح اليوم الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة.
واطمأن الجهاز الفني من خلال التقسيمة الكاملة على جاهزية اللاعبين بعد حصولهم على العديد من الوحدات التدريبية الفنية والبدنية المتنوعة منذ عودتهم للتدريبات في نهاية الشهر الماضي.
وحدد الجهاز الفني يوم 23 يوليو الجاري، موعدا لخوض مباراة ودية أمام سموحة على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لعودة الدوري ومواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
84,843
-
تعافي
26,135
-
وفيات
4,067
كانت هذه تفاصيل خبر تقسيمة قوية بين لاعبي الأهلي خلال مران اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.