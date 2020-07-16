شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة قوية بين لاعبي الأهلي خلال مران اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة رينيه فايلر، أجرى تقسيمة قوية «تراي ماتش» بين اللاعبين صباح اليوم الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة.

واطمأن الجهاز الفني من خلال التقسيمة الكاملة على جاهزية اللاعبين بعد حصولهم على العديد من الوحدات التدريبية الفنية والبدنية المتنوعة منذ عودتهم للتدريبات في نهاية الشهر الماضي.

وحدد الجهاز الفني يوم 23 يوليو الجاري، موعدا لخوض مباراة ودية أمام سموحة على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لعودة الدوري ومواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل.