شكرا لقرائتكم خبر عن دورة إقليمية لتطوير وتأهيل مدربي سباحة الأولمبياد الخاص بتنظيم إماراتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - 10 متحدثين رئيسين في الدورة التدريبية الإقليمية لتطوير وتأهيل مدربي السباحة للأولمبياد الخاص والتى تقام يومي 19و20 يوليو على المنصة الافتراضية، بدعم من اتحاد الاتحادات الرياضة العربية، والأولمبياد الخاص الدولى، والاتحادين العربي الإماراتي للسباحة، وبتنظيم إماراتى، والتى تقام الدورة على يومى 19 و20 يوليو.

وتعد إقامة تلك الدورة الهامة تجهيزا لإعداد مجموعة من المدربين المؤهلين للعمل في مجال الأولمبياد الخاص استعدادا للألعاب العالمية الصيفية التي ستقام بألمانيا عام 2023 وتشهد مشاركة مدربين ومدربات من الإمارات، مصر، الأردن، السعودية، لبنان، فلسطين، العراق، الكويت، البحرين، مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، السودان، عمان.

يقوم بالحديث في تلك الدورة سعد السفيانى الأمين العام المساعد لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، وزهير المفتي الأمين العام للاتحاد العربي للسباحة وعضو الاتحاد الدولي للسباحة، دكتور عماد محيى الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالأولمبياد الخاص الدولى، دكتورشريف الفولي مدير عام الألعاب والمسابقات بالأولمبياد الخاص الدولي، إبراهيم نده نائب رئيس الاتحاد العربي للسباحة ورئيس اللجنة الفنية، محمد الساحلى نائب رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد العربي للسباحة والمحاضر الدولي، عبدالله الوهيبي أمين عام اتحاد الإمارات للسباحة وعضو الاتحاد العربي للسباحة، طلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، عمرو الطحاوى مدير الألعاب والمسابقات ونائب المدير الوطنى للأولمبياد الخاص المصرى والمحاضر الإقليمى للأولمبياد الخاص، فيصل درويش رئيس لجنة الحكام باتحاد الإمارات للسباحة وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد العربي للسباحة.

وصرح عمرو بدوى منسق الدورة، بأن يوم الأحد 19 يوليو يبدأ بمحاضرة عن تأهيل مدرب سباحة مستوى أول (أساسيات تعليم السباحة) المحاضر محمد الساحلى، وفى نفس اليوم يلقى عمرو الطحاوى محاضرة عن أسس تنظيم مسابقات السباحة في الأولمبياد الخاص، أما يوم 20 يوم فتشهد المحاضرة الأولى تأهيل مدرب السباحة مستوى أول ( التحليل الفنى لطرق السباحة) يلقيها المحاضر التونسى محمد الساحلى، أما المحاضرة الثانية لهذا اليوم قانون السباحة وتنظيم المسابقات بالمسابح والمياه المفتوحه المحاضرة فيصل درويش من الإمارات.