شكرا لقرائتكم خبر عن باهر المحمدي ينفي رغبته في الرحيل عن الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى باهر المحمدي، لاعب فريق الإسماعيلي، رغبته في الرحيل عن ناديه، مؤكدا أن الإسماعيلي هو من صنع اسمه.

وقال باهر المحمدي، في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي، الأربعاء: «جماهير الإسماعيلى لها دور كبير في نجوميته».

وبسؤاله عن رغبته في الرحيل لأحد الأندية في مصر، أجاب المدافع الدولى قائلا: «الإسماعيلى هو بيتى ولاأنوى الرحيل عنه إلا من خلال الاحتراف الخارجى وبشكل يرضى جميع الأطراف، المهندس إبراهيم عثمان صرح بأنه لن يترك أي لاعب للاحتراف شريطة حصد لقب للنادى ولذلك سأعمل جليا من أجل هذا الحلم».

وأضاف: «كل ما أثير حولى مؤخرا في وسائل الأعلام المختلفة حول القيام بالتوقيع لأحد الأندية في مصر ورغبتى في الرحيل هو غير صحيح بالمرة، تلك الأنباء تستهدف إثارة البلبة والجماهير ضدى والتى أعلم مدى وعيها بحبى وعشقى للنادى الإسماعيلى».

وفيما يتعلق بعروض الاحتراف، قال: «أي لاعب يُقدم أداءً جيدا مع ناديه من الطبيعي أن يتلقى عروضا، وقد حدث هذا معي أكثر من مرة خلال الفترة الماضية لكني مُرتبط بعقد مع الإسماعيلى واحترم هذا العقد وأُقدره تماما، وعندما رفض النادى رحيلي أكثر من مرة احترمت هذا القرار ووافقت على البقاء».

وتابع: «التواجد بالإسماعيلى شرف كبير لأي لاعب وأنا أشعر بتقدير ودعم الجميع لي في النادي ولا يمكن أن أرفض طلب مجلس الإدارة ببقائي، واعتبر ذلك تقديرا لمكانتي وأهميتي في الفريق وأؤكد أنني لن أرحل عن الإسماعيلى إلا عبر الباب الكبير وبالطرق الشرعية».

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وواصل حديثه: «اتمنى من الجماهير عدم الانسياق وراء تلك الاخبار المغلوطة ومساندة كيان النادى الإسماعيلى الكبير بهدف تحقيق الهدف الأهم والأغلى وهو تحقيق بطولة بعد غياب طويل، وأؤكد أننى أشعر بالفخر للتواجد في هذا النادي الكبير في ظل الدعم اللامحدود الذي أحظى به من إدارة النادي والجهاز الفني وزملائي والجماهير، كل الأجواء هنا تساعد على النجاح.. لا ينقصنا سوى التتويج بالبطولة العربية».