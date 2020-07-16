شكرا لقرائتكم خبر عن «المثلوثي» يبدي رغبته في التوقيع لمدة موسمين مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى التونسي حمزة المثلوثي، رغبته في التوقيع لمدة موسمين مع نادي الزمالك، بداية من الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر، في الوقت الذي يحاول فيه مسؤولو القلعة البيضاء الحصول على خدمات اللاعب لفترة لاتقل عن ثلاث مواسم.

وحسم مسؤولو الزمالك الصفقة لصالحهم، ولم يتبقى على إتمامها سوى اجتياز المثلوثي، كافة الاختبارات الطبية، ليتم التفاوض بعدها على مدة وتفاصيل التعاقد.

وأعلن المثلوثي، سعادته بالتفاوض مع مسؤولي الزمالك، متمنيًا ارتداء القميص البيضاء والمساهمة مع الفريق في حصد المزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة.