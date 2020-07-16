شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يواجه أسوان وديًا استعدادًا لاستئناف المنافسات الرسمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، اليوم الخميس، نظيره أسوان في مباراة ودية ضمن برنامج التحضير لاستئناف المنافسات الرسمية اعتبارا من الشهر المقبل.

ويخوض الإسماعيلي ودية اليوم أمام أسوان قبل أن يتلقى نادى مصر ومصر المقاصة يومى 21 و26 من شهر يوليو الجارى.

وواصل الفريق تدريباته مساء أمس، واشتمل المران على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية، أبرزها سرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية واستغلال التسديدات باعتبارها أحد الحلول الهجومية.

واختتم المران بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين والتى تم إيقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء.