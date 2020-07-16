شكرا لقرائتكم خبر عن ظروف الطيران تؤجل وصول «بابل» لتوقيع عقود انضمامه إلى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حالت ظروف الطيران، وتعليق الرحلات الجوية بين بعض البلدان، بسبب جائحة كورونا، دون وصول الأنجولي، أري بابل، إلى القاهرة للخضوع للكشف الطبي تمهيداً لتوقيع عقود انضمامه إلى الزمالك.

واستعجل مسؤولو الزمالك، الأنجولي أري بابل، الوصول إلى القاهرة، من أجل الخضوع للكشف الطبي، تمهيداً لإرتداؤه الفانلة البيضاء، بعدما أبدي الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، إعجابه بقدرات اللاعب الفنية والبدنية.

ورشح مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضي منصور، خمس صفقات، للانتقال إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لكنه ألقى الكرة في ملعب باتريس كارتيرون، لتحديد الملائم منهم للفريق، وفقاً لاحتياجاته خلال الفترة المقبلة، ومن بينهم الأنجولي أري بابل.