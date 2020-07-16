شكرا لقرائتكم خبر عن ظروف الطيران تؤجل وصول «بابل» لتوقيع عقود انضمامه إلى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حالت ظروف الطيران، وتعليق الرحلات الجوية بين بعض البلدان، بسبب جائحة كورونا، دون وصول الأنجولي، أري بابل، إلى القاهرة للخضوع للكشف الطبي تمهيداً لتوقيع عقود انضمامه إلى الزمالك.
واستعجل مسؤولو الزمالك، الأنجولي أري بابل، الوصول إلى القاهرة، من أجل الخضوع للكشف الطبي، تمهيداً لإرتداؤه الفانلة البيضاء، بعدما أبدي الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، إعجابه بقدرات اللاعب الفنية والبدنية.
ورشح مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضي منصور، خمس صفقات، للانتقال إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لكنه ألقى الكرة في ملعب باتريس كارتيرون، لتحديد الملائم منهم للفريق، وفقاً لاحتياجاته خلال الفترة المقبلة، ومن بينهم الأنجولي أري بابل.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
84,843
-
تعافي
26,135
-
وفيات
4,067
كانت هذه تفاصيل خبر ظروف الطيران تؤجل وصول «بابل» لتوقيع عقود انضمامه إلى الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.