شكرا لقرائتكم سحر عبد الحق : الإسماعيلى يتحمل مسئولية عدم إجراء مسحة كورونا لحكام ودية أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قالت سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة إتحاد الكرة أن الاسماعيلى يتحمل مسئولية عدم إجراء مسحات كورونا للحكام المتقاعدين المنتظر أن يديروا مباراته الودية مع أسوان مؤكدة أن الجبلاية ستحاول ألغاء المباراة، وقالت سحر عبد الحق فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحكم رياضة عبر أذاعة الشباب والرياضة :" الاسماعيلى يخالف الاجراءات الموضوعة من اللجنة الطبية بإتحاد الكرة لإقامة المباريات الودية فى زمن كورونا ، وبالتالى يتحمل مسئولية عدم اجراء مسحات كورونا لطاقم الحكام الذي سيدير المباراة".

وتضيف عضو اللجنة الخماسية بالجبلاية :" إتحاد الكرة سيحاول إلغاء الودية بين الاسماعيلى وأسوان حفاظاً على سلامة لاعبى الفريقين والاجهزة الفنية وطاقم التحكيم ، وكنت أتمنى أن يخاف الاسماعيلى على لاعبيه ونحمله مسئولية وقوع أى إصابات بكورونا"

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وباتت ودية الاسماعيلى وأسوان المقرر لها الخامسة عصر اليوم الخميس مهددة بالالغاء بعدما علم إتحاد الكرة بإستعانة مسئولى الاسماعيلى بحكام متقاعدين لإدارة المباراة ، حيث وجهت اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة تحذيراً للمسئولين فى قلعة الدراويش بعدم إقامة المباراة بدون إجراء مسحات لطاقم التحكيم وفقاً للخطة الاحترازية التى وضعتها اللجنة الطبية بالجبلاية قبل إقامة المباريات الوديات منعاً لتفشى فيروس كورونا ، وقرر مسئولو النادي الاسماعيلي الاستعانة بحكام متقاعدين لادارة المباراة الودية للدراويش اليوم امام اسوان ، استعدادا لاستئناف الدوري العام ٦ اغسطس المقبل ، ورفض مسئولو الاسماعيلي اسناد المباراة لطاقم حكام مستمر في الملاعب حتي الان.

وارجع مسئولو الاسماعيلي الاستعانة بحكام متقاعدين بداعي عدم خضوعهم لمسحة كورونا حيث يتحمل اتحاد الكرة تكلفة المسحة ل٤٠ فردا فقط وخصص الاسماعيلي هذه المسحات للاعبين والجهاز الفني والاداري والطبي رافضا اخضاع الحكام لهذه المسحات لذا استعان بطاقم حكام متقاعد حتي لا يخضع للمسحات .

ويستضيف فريق الإسماعيلى فى الخامسة عصر اليوم الخميس نظيره أسوان على ستاد الإسماعيلية فى أولى وديات الفريقين استعداداً لعودة بطولة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت 2 ، ويتطلع جهاز الدراويش لرفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين فى ظل ابتعادهم عن ممارسة أي نشاط رياضى منذ ما يزيد على أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، ووضع الجهاز الفنى خطة تقوم على الارتقاء بمستوى اللاعبين على كل الأصعدة بشكل سريع، فى ظل ضيق الوقت قبل استئناف المنافسات بشكل رسمى.