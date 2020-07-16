شكرا لقرائتكم حمدي فتحى يشارك 90 دقيقة فى تراى ماتش الأهلى والعفو عن صالح بالشوط الثانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إطمأن الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر علي جاهزية حمدي فتحي لاعب وسط الفريق بعد مشاركته في التقسيمة (التراي ماتش) التىي أقيمت صباح اليوم ،الخميس، على ملعب التتش وذلك بعد أن عاد بشكل تدريجي إلي التدريبات الجماعية مؤخراً ، حيث تعافي حمدي فتحي من أثار جراحة غضروف الركبة التي تعرض لها خلال مشاركته ق أحدي تدريبات المنتخب الوطني الأول قبل عدة أشهر ، وقام اللاعب بتنفيذ برنامجا علاجيا وتأهيليا كاملا طوال الشهور الماضية قبل عودته إلي التدريبات الجماعية ومشاركته اليوم في التراي ماتش الذي أقامه الجهاز الفني للاطمئنان على جاهزية اللاعبين.

كما شارك صالح جمعة لاعب الفريق في التقسيمة بعدما عاد للتدريبات الجماعية حيث دفع المدير الفني للأهلي بالاعب في الشوط الثاني وقام المدرب السويسري بمشاركة جميع اللاعبين الجاهزين في هذه التقسيمة وأطمأن على مستواهم ولياقتهم الفنية والبدنية .

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ويبحث الاهلي عن خوض مباراة ودية ثانية بالتتش بعد المباراة الودية التى سيلعبها الأحمر أمام سموحة يوم 23 يوليو الجاري حيث يواصل الجهاز الفنى للفريق بقيادة رينيه فايلر رحلة البحث عن مباراة ودية جديدة لتجهيز الفريق لعودة النشاط الرياضي واستكمال منافسات الدوري وخوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل، فيما قال سيد عبد الحفيظ إن الأهلى سيواصل تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة لحين عودة مباريات الدورى التى تحدد لها يوم 6 أغسطس المقبل، وأضاف عبد الحفيظ: "الأمور تسير بشكل جيد جدا فى المران بالتتش، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة على أعلى مستوى للحفاظ على سلامة الجميع"، موضحاً أن التجهيزات الكاملة المتوفرة فى ملعب التتش من جيم ساونا وجاكوزي وغيرها، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية المشددة التي يطبقها النادي، جعلت الجهاز الفني يفضل استمرار التدريبات على ملعب التتش بالجزيرة، وأوضح أن هناك تركيزا شديدا من اللاعبين للوصول لأعلى معدلات الجاهزية خلال فترة الإعداد الحالية على الصعيدين الفني والبدني.

يذكر ان الأهلي يستعد لعودة الدوري الممتاز يوم ٦ اغسطس القادم وايضا خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل