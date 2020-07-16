شكرا لقرائتكم تدريبات استشفائية لنجوم الطلائع اليوم عقب ثنائية ودية مصر المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض اليوم الخميس فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى تدريبات استشفائية على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فيما يحصل اللاعبين غداً الجمعة على راحة من التدريبات قبل السفر للأسكندرية صباح السبت لدخول معسكر مغلق ببرج العرب استعداداً لعودة بطولة الدوري

وحقق فريق طلائع الجيش الفوز علي نظيره مصر المقاصة بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي جمعتهما عصر الاربعاء ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف الدوري هذا الموسم ، وأحرز هدفي الطلائع احمد سامي في الدقيقة 8 وعمار حمدي في الدقيقة 60 من عمر المباراة، وهي المباراة الودية الاولي التي تقام في مصر عقب عودة النشاط الكروى مرة أخرى بعد توقف بسبب فيروس كورونا.

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بدأ عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من:"محمد بسام وأحمد سامى ومحمود عاطف ومحمد ناصف ومحمد أبو المجد ومحمد اشرف روقة وفرانك ستيفن ومحمد شحاته وكريم طارق وأبو بكر ديارا وحسام باولو" ، وحرص العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش ويسرى عرفان المدير الإدارى للنادى ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين بالفريق على تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى حددتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة قبل بدء أول مباراة ودية فى الكرة المصرية بزمن الكورونا.

يخوض فريق طلائع الجيش ثلاثة مباريات ودية مع أندية إسكندرية ، حرس الحدود ، سموحة والاتحاد السكندرى فى معسكره المغلق ببرج العرب بالاسكندرية والذى يستمر لمدة 12 يوماً استعداداً لعودة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل، فيما حدد الطلائع 22 يوليو موعداً لملاقاة الزمالك ودياً فى برج العرب أيضاً ، حيث يتوجه الفريق فى العاشرة صباح السبت المقبل للأسكندرية، ويتطلع الجهاز الفنى للطلائع بقيادة عبد الحميد بسيونى لرفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين فى ظل ابتعادهم عن ممارسة أي نشاط رياضى منذ ما يزيد على أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، ووضع الجهاز الفنى خطة تقوم على الارتقاء بمستوى اللاعبين على كل الأصعدة بشكل سريع، فى ظل ضيق الوقت قبل استئناف المنافسات بشكل رسمى.