شكرا لقرائتكم خرج ولم يعد.. الاتحاد يدرس شكوى "سالتو" للفيفا لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس محمد مصيلحى رئيس الإتحاد السكندرى تقديم شكوى رسمية فى الليبى أنيس سالتو بالإتحاد الدولى لحفظ حقوق النادى المادية بعد سفر اللاعب لموطنه الأصلى بحجة زيارة أهله دون سابق إنذار بالرغم من عودة الفريق للتدريبات وورفض طلعت يوسف المدير الفنى لزعيم الثغر اختلاط أى لاعب مع أشخاص أخرى وعدم السفر لأى ظرف للتركيز فى المران .

كان أنيس سالتو فاجئ الجهاز الفنى والإدارى للإتحاد السكندرى بالسفر عقب عودة الفريق للإتحاد بداعى زيارة أهله خاصة وأن رفض السفر مثل بقية زملائه لليبيا أثناء فترة كورونا مفضلا البقاء بالإسكندرية نظرا لوجود قلق فى مدينة طرابلس الليبية ، إلا انه ومع فتح المجال الجوى من جديد غادر اللاعب لبلاده دون العودة لإدارة ناديه .

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ويبحث مسئولو الإتحاد السكندرى تقديم ملف شامل عن حالة سالتو للحفاظ على حقوق النادى المادية خاصة وأن الإدارة تجرعت الفترة الماضية دفع بعض المستحقات المالية لبعض اللاعبين الذين هربوا دون سابق إنذار أيضا .

من ناحية اخرى أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى أتفاقه مع إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين السابق لنادى إنبى لتولى مهام القيادة الفنية و الإدارية رئيساً لقطاع الناشئين لزعيم الثغر، واجتمع رئيس النادى اليوم برئيس القطاع الجديد لإنهاء الاتفاق على قيادة هذا القطاع الهام و الذى يأمل مجلس إدارة النادى أن يستعيد بريقه و قدرته على إمداد الفريق الأول بالمواهب القادرة على تمثيل نادى الاتحاد السكندرى .

و أشار محمد مصيلحى إلى أن مجلس إدارة النادي قام بالتواصل مع إمام محمدين لما يمتلكه من سجل حافل و خبرة كبير على مدار السنوات السابقة بهذا القطاع الهام و أنه أصبح أحد العلامات المميزه فى اكتشاف و تنمية مهارات و قدرات المواهب الشابة ، و حاز على ثقة و ترشيح اللجنة المشكلة من مجلس إدارة النادي و التي تم تشكيلها من هشام حسن نائب الرئيس و إبراهيم شعبان و محمود القاضي أعضاء المجلس و جاسر شمس المدير التنفيذي و عصام عبد العزيز المدير المساعد للشئون الرياضية و التي قامت برفع تقريرها الذى أوصى بالتعاقد معه .