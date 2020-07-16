شكرا لقرائتكم ليفربول يكشف خطط الاحتفال بكأس بطولة الدوري الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن الفريق سيرفع كأس بطولة الدوري في حفل خاص في مدرج " كوب" في ملعب أنفيلد، وذلك حينما يواجه ضيفه تشيلسي يوم الأربعاء المقبل.

وذكر النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن الفريق المتوج بلقب الدوري للمرة 19 في تاريخه، سيتسلم لاعبوه الميداليات في المباراة الأخيرة للفريق على ملعبه في الموسم الحالي، وذلك يوم 22 يوليو الجاري.

وأضاف البيان: "في ظل عدم إمكانية حضور الجماهير، سيشهد الحدث التاريخي عرضا فريدا تم تصميه خصيصا لتكريم مشجعي ليفربول والاحتفال بهم" وتابع البيان أن لاعبي الفريق والطاقم الفني سيرفعون كأس الدوري الإنجليزي في منصة تم بناؤها في منتصف مدرج"ذي كوب" محاطة بلافتات من الجماهير.

وذكر ليفربول في بيانه أن السير كيني دالجليش الذي كان مدربا للفريق في آخر مرة توج فيها الفريق بالبطولة في عام 1990، سيكون متواجدا إلى جانب ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي لتسليم الميداليات للاعبين. ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 93 نقطة، حيث توج باللقب للمرة الأولى منذ عام 1990.