شكرا لقرائتكم مانشستر سيتي يستعد لنصف نهائي الكأس بثنائية بورنموث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وجه مانشستر سيتي لطمة جديدة لآمال ضيفه بورنموث في البقاء ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 2 - 1 اليوم الأربعاء في المرحلة السادسة والثلاثين للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز توتنهام هوتسبير 3 - 1 على مضيفه نيوكاسل يونايتد، في حين تعادل وولفرهامبتون 1 - 1 مع مضيفه بيرنلي.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي، الذي ضمن حصوله على المركز الثاني في ترتيب المسابقة، إلى 75 نقطة، محققا انتصاره الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة في البطولة.

في المقابل، تجمد رصيد بورنموث، الذي تلقى خسارته الحادية والعشرين في المسابقة خلال الموسم الحالي، عند 31 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، ليتأزم موقفه بشدة في صراعه لتفادي الهبوط لدوري الدرجة الأولى (دوري البطولة).

ويتعين على بورنموث الفوز على ضيفه ساوثهامبتون ثم على مضيفه إيفرتون في مباراتيه المتبقيتين بالبطولة، أملا في تعثر باقي منافسيه، من أجل البقاء في البطولة.

ودخل مانشستر سيتي المباراة بمعنويات مرتفعة، خاصة وأنها كانت الأولى له في البطولة بعد قبول محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) للطعن الذي تقدم به ضد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بحظره من المشاركة في المسابقات القارية بسبب انتهاكه قواعد اللعب المالي النظيف، لتتأكد مشاركته في النسخة المقبلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

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وتقدم مانشستر سيتي بهدف مبكر حمل توقيع نجمه الإسباني ديفيد سيلفا في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف زميله البرازيلي yابرييل جيسوس الهدف الثاني في الدقيقة 39، فيما أحرز ديفيد بروكس هدف بورنموث الوحيد في الدقيقة 88.

وفرط وولفرهامبتون في فوز كان في متناوله على مضيفه بيرنلي، بعدما تعادل معه 1 - 1 في الوقت القاتل، ليهدر نقطتين ثمينتين في صراعه لاقتناص أحد المراكز المؤهلة للمسابقات القارية في الموسم المقبل.

وارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 56 نقطة ليبقى مؤقتا في المركز السادس، الذي يصعد بصاحبه للدور المؤهل لمرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي، فيما رفع بيرنلي، الذي لم يتلق أي خسارة في المسابقة للمباراة السادسة على التوالي، إلى 51 نقطة في المركز التاسع مؤقتا.

وبادر المكسيكي راؤول خيمينيز بالتسجيل لمصلحة وولفرهامبتون في الدقيقة 76، لكن بيرنلي تعادل في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق كريس وود من ركلة جزاء.

واحتفظ توتنهام هوتسبير بحظوظه في المشاركة بالبطولة الأوروبية في الموسم القادم، عقب فوزه الثمين والمستحق 3 - 1 على مضيفه نيوكاسل. رفع توتنهام رصيده إلى 55 نقطة في المركز السابع مؤقتا، وتوقف رصيد نيوكاسل، الذي واصل ترنحه بتلقيه خسارته الخامسة عشر في البطولة هذا الموسم والثالثة على التوالي، عند 43 نقطة في المركز الثالث عشر مؤقتا.

وافتتح الكوري الجنوبي هيونغ مين سون التسجيل لتوتنهام في الدقيقة 27، غير أن مات ريتشي أحرز هدف التعادل لنيوكاسل في الدقيقة 56.

وأعاد هاري كين التقدم لتوتنهام من جديد بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 60، قبل أن ينهي اللاعب نفسه آمال نيوكاسل في تسجيل هدف التعادل، عقب إضافته الهدف الثالث للفريق اللندني في الدقيقة 90.