شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يطمئن على جاهزية اللاعبين فى "تراي ماتش".. وجلسة لتصحيح الأخطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الجهاز الفنى لفريق الأهلي، بقيادة رينيه فايلر، تقسيمة قوية (تراى ماتش) بين اللاعبين صباح اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، واطمأن الجهاز الفنى من خلال التقسيمة الكاملة على جاهزية اللاعبين بعد حصولهم على العديد من الوحدات التدريبية الفنية والبدنية المتنوعة منذ عودتهم إلى التدريبات فى نهاية الشهر الماضي، وحدد الجهاز الفنى يوم 23 يوليو الجارى موعدا لخوض مباراة ودية أمام سموحة على ملعب التتش بالجزيرة استعداداً لعودة الدورى ومواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل، وحرص رينيه فايلر على تصويب أخطاء بعض اللاعبين فى تقسيمة تراى ماتش التى أقيمت على ملعب التتش، واجتمع فايلر مع بعض اللاعبين بعد انتهاء الشوط الأول للحديث عن بعض الأخطاء وتصويبها.

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على صعيد متصل، يُفاوض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى خلال الأيام الحالية عدة أندية من أجل خوض مباراة ودية ثانية بالتتش بعد المباراة الودية التى سيلعبها الأحمر أمام سموحة، ويواصل الجهاز الفنى للفريق بقيادة رينيه فايلر رحلة البحث عن مباراة ودية جديدة لتجهيز الفريق لعودة النشاط الرياضي واستكمال منافسات الدوري وخوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل.

وقال مصدر داخل الأهلي، إنه بعد الاستقرار على مواجهة سموحة وديا يوم 23 يوليو الجارى بدأت الاتصالات من أجل الاستقرار على خوض مباراة ودية ثانية عقب مواجهة سموحة استعدادا لعودة الدوري، فيما قرر الجهاز الفني إقامة تراي ماتش كامل بين اللاعبين اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، ويتصدر الأهلى قمة الدوري برصيد 49 نقطة بعد الفوز في 16 مباراة و التعادل في لقاء وحيد أمام سموحة 1-1.

وقال سيد عبد الحفيظ، إن الأهلى سيواصل تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة لحين عودة مباريات الدورى التى تحدد لها يوم 6 أغسطس المقبل، وأضاف عبد الحفيظ: "الأمور تسير بشكل جيد جدا فى المران بالتتش، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة على أعلى مستوى للحفاظ على سلامة الجميع"، موضحاً أن التجهيزات الكاملة المتوفرة فى ملعب التتش من جيم ساونا وجاكوزي وغيرها، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية المشددة التي يطبقها النادي، جعلت الجهاز الفني يفضل استمرار التدريبات على ملعب التتش بالجزيرة، وأوضح أن هناك تركيزا شديدا من اللاعبين للوصول لأعلى معدلات الجاهزية خلال فترة الإعداد الحالية على الصعيدين الفني والبدني.

وبذلك يعلن الأهلى إلغاء المعسكر الذى تردد أن النادي بصدد إقامته ببرج العرب قبل عدوة الدوري لمدة أسبوعين ليستقر الحال في النهاية على الاستمرار في التدريبات اليومية بملعب التتش ، وقال عبد الحفيظ إلى أن الجلسات مستمرة مع الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر؛ للتحضير للمرحلة المقبلة.