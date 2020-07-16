شكرا لقرائتكم خبر عن سحر عبد الحق: الإسماعيلى يتحمل مسئولية عدم إجراء مسحة كورونا لحكام ودية أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت سحر عبد الحق، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن الإسماعيلى يتحمل مسئولية عدم إجراء مسحات كورونا للحكام المتقاعدين المنتظر أن يديروا مباراته الودية مع أسوان، موضحة أن الجبلاية ستحاول إلغاء المباراة. وقالت سحر عبد الحق فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحكم رياضة عبر إذاعة الشباب والرياضة، "الإسماعيلى يخالف الإجراءات الموضوعة من اللجنة الطبية باتحاد الكرة لإقامة المباريات الودية فى زمن كورونا، وبالتالى يتحمل مسئولية عدم إجراء مسحات كورونا لطاقم الحكام الذى سيدير المباراة".

وأضافت عضو اللجنة الخماسية بالجبلاية، "اتحاد الكرة سيحاول إلغاء الودية بين الإسماعيلى وأسوان حفاظاً على سلامة لاعبى الفريقين والأجهزة الفنية وطاقم التحكيم، وكنت أتمنى أن يخاف الإسماعيلى على لاعبيه ونحمله مسئولية وقوع أى إصابات بكورونا".

وباتت ودية الإسماعيلى وأسوان، المقرر لها الخامسة عصر اليوم الخميس، مهددة بالإلغاء بعدما علم اتحاد الكرة باستعانة مسئولى الإسماعيلى بحكام متقاعدين لإدارة المباراة، حيث وجهت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تحذيراً للمسئولين فى قلعة الدراويش بعدم إقامة المباراة دون إجراء مسحات لطاقم التحكيم وفقاً للخطة الاحترازية التى وضعتها اللجنة الطبية بالجبلاية قبل إقامة المباريات الوديات منعاً لتفشى فيروس كورونا.

Advertisements

وقرر مسئولو النادى الإسماعيلى الاستعانة بحكام متقاعدين لإدارة المباراة الودية للدراويش اليوم أمام أسوان، استعدادا لاستئناف الدورى العام ٦ اغسطس المقبل، ورفض مسئولو الاسماعيلى اسناد المباراة لطاقم حكام مستمر فى الملاعب حتى الان.

وأرجع مسئولو الاسماعيلى الاستعانة بحكام متقاعدين بداعى عدم خضوعهم لمسحة كورونا حيث يتحمل اتحاد الكرة تكلفة المسحة ل٤٠ فردا فقط وخصص الاسماعيلى هذه المسحات للاعبين والجهاز الفنى والادارى والطبى رافضا اخضاع الحكام لهذه المسحات لذا استعان بطاقم حكام متقاعد حتى لا يخضع للمسحات .

ويستضيف فريق الإسماعيلى فى الخامسة عصر اليوم الخميس نظيره أسوان على ستاد الإسماعيلية فى أولى وديات الفريقين استعداداً لعودة بطولة الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت 2، ويتطلع جهاز الدراويش لرفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين فى ظل ابتعادهم عن ممارسة أى نشاط رياضى منذ ما يزيد على أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، ووضع الجهاز الفنى خطة تقوم على الارتقاء بمستوى اللاعبين على كل الأصعدة بشكل سريع، فى ظل ضيق الوقت قبل استئناف المنافسات بشكل رسمى.