شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الغنى صخرة دفاع الزمالك يحتفل بعيد ميلاده الـ27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل محمد عبد الغنى، مدافع نادى الزمالك الحالي، اليوم الخميس، بعيد ميلاده الـ 27، حيث إنه من مواليد 16 يوليو 1993، وسط تقديم التهانى للاعب عبر السوشيال ميديا من جانب زملائه .

ونجح عبد الغنى فى حفر اسمه فى قلوب جماهير الزمالك بقوة منذ قدومه من نادى مصر، حيث يمتلك قوة دفاعية فى خط الدفاع، واستطاع أن يقنع المدربين بإمكانياته بداية من كريستيان جروس المدرب السابق .

عبد الغنى يمتلك العديد من المزايا، منها تنفيذ الجانب الخططى للمدرب داخل الملعب فهو من اللاعبين المفضلين لدى المدربين فى المباريات الكبيرة لتنفيذ خططهم بالإضافة إلى إجادته اللعب فى أكثر من مركز.

وحدد مسئولو الزمالك 4.5 مليون جنيه راتبًا سنويًا لمحمد عبد الغنى مدافع الفريق، من أجل تجديد عقده الذى ينتهى بعد موسمين، وذلك تقديراً من إدارة النادى الأبيض لمجهودات اللاعب التي قدمها مع الفريق منذ ضمه من نادى مصر، حيث ينص عقده الحالي على تقاضيه ما يقرب من مليون جنيه سنوياً، لذا جاء قرار إدارة نادى الزمالك بتقديره ماليًا بصورة أفضل بعد المجهودات التي قدمها وكشف وكيله ميدو حزين عن توقيعه على بياض للنادى في جلسة مع مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء دون تحديد المقابل الذى سيتقاضاه والذى كشف مصدر مقرب من اللاعب إن الإدارة البيضاء عرضت عليه تقاضى 4.5 مليون جنيه سنوياً.

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وكشف ميدو حزين وكيل أعمال محمد عبد الغني لاعب الزمالك أن الأخير قام بالتوقيع علي عقود تمديد تعاقده مع النادى الأبيض رسميا خلال الأيام الماضية، وقال ميدو حزين في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة علي قناة اون تايم سبورت 2، عبد الغني وقع علي بياض وترك التقدير المالي لإدارة الزمالك، مؤكدا أن اللاعب يثق في أن إدارة الزمالك لن تبخل عليه وستقدر دوره في الفريق.

