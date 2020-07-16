شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يدرس شكوى "سالتو" للفيفا.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس محمد مصيلحى، رئيس الاتحاد السكندرى، تقديم شكوى رسمية فى الليبى أنيس سالتو بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لحفظ حقوق النادى المادية بعد سفر اللاعب لموطنه الأصلى بحجة زيارة أهله دون سابق إنذار، بالرغم من عودة الفريق للتدريبات، ورفض طلعت يوسف المدير الفنى لزعيم الثغر اختلاط أى لاعب مع أشخاص آخرين وعدم السفر لأى ظرف للتركيز فى المران.

وكان أنيس سالتو فاجأ الجهاز الفنى والإدارى للاحاد السكندرى بالسفر عقب عودة الفريق للاتحاد بداعى زيارة أهله، خاصة أن رفض السفر مثل بقية زملائه لليبيا أثناء فترة كورونا مفضلا البقاء بالإسكندرية نظرا لوجود قلق فى مدينة طرابلس الليبية، إلا أنه ومع فتح المجال الجوى من جديد غادر اللاعب لبلاده دون العودة لإدارة ناديه.

ويبحث مسئولو الاتحاد السكندرى تقديم ملف شامل عن حالة سالتو للحفاظ على حقوق النادى المادية، خاصة أن الإدارة تجرعت الفترة الماضية دفع بعض المستحقات المالية لبعض اللاعبين الذين هربوا دون سابق إنذار أيضا.

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من ناحية أخرى أنهى مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى اتفاقه مع إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين السابق لنادى إنبى لتولى مهام القيادة الفنية والإدارية رئيساً لقطاع الناشئين لزعيم الثغر، واجتمع رئيس النادى اليوم برئيس القطاع الجديد لإنهاء الاتفاق على قيادة هذا القطاع الهام و الذى يأمل مجلس إدارة النادى أن يستعيد بريقه و قدرته على إمداد الفريق الأول بالمواهب القادرة على تمثيل نادى الاتحاد السكندرى .

وأشار محمد مصيلحى إلى أن مجلس إدارة النادى قام بالتواصل مع إمام محمدين لما يمتلكه من سجل حافل و خبرة كبير على مدار السنوات السابقة بهذا القطاع الهام و أنه أصبح أحد العلامات المميزه فى اكتشاف و تنمية مهارات و قدرات المواهب الشابة، و حاز على ثقة و ترشيح اللجنة المشكلة من مجلس إدارة النادى و التى تم تشكيلها من هشام حسن نائب الرئيس و إبراهيم شعبان و محمود القاضى أعضاء المجلس و جاسر شمس المدير التنفيذى و عصام عبد العزيز المدير المساعد للشئون الرياضية و التى قامت برفع تقريرها الذى أوصى بالتعاقد معه .