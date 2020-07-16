شكرا لقرائتكم خبر عن البدرى: أداء فتحى والسعيد يجبر أى مدرب على مشاركتهما بالتشكيل الأساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، أنه يسعى للإحلال والتجديد فى صفوف الفراعنة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الالتزام شرط أساسى لاختيار اللاعبين، وقال البدرى فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحكم رياضة على أذاعة الشباب والرياضة، "نسعى لضخ دماء جديدة فى صفوف المنتخب ضمن عملية الإحلال والتجديد والنزول بأعمار اللاعبين لتكوين فريقا يحقق أمنيات الجمهور المصرى على كل الأصعدة".

وأضاف البدرى، "أداء أحمد فتحى وعبد الله السعيد يجبر أى مدرب على احترامهما واختيارهما بالتشكيلة الأساسية، والالتزام شرط أساسى لاختيار اللاعبين فى المنتخب ."

وتابع المدير للمنتخب الوطنى، "ندرس إلغاء معسكر أكتوبر فى حال التأكد من أن الأجندة الدولية بنفس الشهر للمباريات الودية من أجل منح الفرصة لاستكمال مباريات الدورى، لاسيما أن هناك تعاونا كبيرا مع اللجنة الخماسية التى وعدتنا بأن يكون هناك مدة كافية لتجمع الفراعنة قبل أى مباراة رسمية".

وعن دورى الأبطال الأفريقى قال البدرى، "نتمنى وصول الأهلى والزمالك للمباراة النهائية بدورى الأبطال الأفريقى لضمان تتويج مصر باللقب بعد غياب طويل سواء عن الأحمر أو الأبيض".

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ووضع الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب مع جهازه المعاون محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر مدرب الحراس، أكثر من تصور وخطط بديلة تتناسب مع كل التحديات التى تواجه الغموض الذى يحيط بمواعيد الأجندات الدولية بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا.

وناقش الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، خلال اجتماعه الأحد الماضي، كل السيناريوهات المطروحة لارتباطات المنتخب فى المرحلة المقبلة خلال أجندة شهرى أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وقال محمد بركات مدير المنتخب، إنه سيعرض كل طلبات الجهاز الفنى وجميع تصوراته على اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة لمراعاتها مستقبلا مؤكدا أن الجهاز الفنى وضع ثوابت تسير على كل الاحتمالات المنتظر حدوثها اولا بتحديد أسبوعا قبل كل تجمع للمنتخب فى حالة تحديد مباريات رسمية بأجندتى شهرى أكتوبر ونوفمبر.

وقال أن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة متابعة أعضاء الجهاز الفنى لمنتخبات المجموعة أنجولا وليبيا والجابون تحسبًا لتحديد مواجهتهما خلال الاجندة الدولية القادمة فى بداية تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.