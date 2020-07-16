شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بيومى محامى الزمالك فى قضية نادى القرن: أنا أهلاوى بس الأبيض صاحب حق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد بيومى، خبير اللوائح الرياضية، أن نادى الزمالك سيقدم ملف نادى القرن اليوم لاتحاد الكرة بهدف تصعيده للمحكمة الرياضية، كاشفاً أنه أهلاوى ولكنه يدافع عن الفارس الأبيض لكونه "صاحب حق"، وقال محمد بيومى فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحكم رياضة على إذاعة الشباب والرياضة، "سيتم اليوم تسليم اتحاد الكرة ملف مطالب نادى الزمالك بأحقيته فى نادى القرن تمهيداً للخطوة المقبلة، وهى التصعيد للمحكمة الرياضية، للوصول لحكم نهائى بأحقية الفارس الأبيض فى اللقب ".

وأضاف محمد بيومى، "أنا أهلاوى ولكن الزمالك صاحب حق فى لقب نادى القرن، وهذا أمر مفروغ منه، القضية لن تسقط بالتقادم ومرور 20 عاماً لن يسقط حق الزمالك فى استعادة اللقب، وستكون هناك مفاجآت كثيرة فى هذا الشأن".

ويقدم نادى الزمالك ملف لقب نادى القرن الى اتحاد الكرة اليوم تمهيدا الى تقديم شكوى رسمية الى المحكمة الرياضية الدولية، وكشف مصدر داخل لجنة لقب نادى القرن بنادى الزمالك أنه سيتم تقديم ملف الشكوى لاتحاد الكرة اليوم حيث انتهت اللجنة من اعداد مذكرة كاملة وبعض لقطات الفيديو والمستندات التى تثبت أن الزمالك الاحق بلقب نادى القرن من الأهلي.

وكان أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك أكد أنه تم إعداد وتجهيز مذكرة لإرسالها إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للبحث عن حقه فى قضية نادى القرن ثم أرسلها الى الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا ".

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وعلق الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، حول الجدل الخاص بعلامة نادى القرن بين النادى الأهلى والزمالك، قائلا: "من فضلكم.. لا يوجد أى خلاف بين الأهلى والزمالك، ومفيش حاجة اسمها وزارة التموين أدت العلامة التجارية للنادى الأهلى أو لنادى الزمالك".

وأضاف خلال حواره فى برنامج "صباحك مصرى" على قناة "ام بى سى مصر 2"، أنه يمكن لأى نادى التقديم لطلب الحصول على العلامة التجاربة، إنما ليس لديه القدرة التسجيل إلا من خلال اعتماد أى جهة علمية بالأكفأ من تلك العلامة التجارية والتأكد منها بشكل مدروس وعلمى.

وأوضح وزير التموين، أن نادى الزمالك تقدم بطلب فى تسجيل علامة تجارية له لوزارة التموين، وجار البحث والدراسة عليها، وإذا تم التأكد من وجود مستندات تدل على ذلك سيتم اعتمادها، أما فى حالة عدم وجود أى مستندات لا يمكن أن تعتمد تلك العلامة التجارية الخاصة به، حيث إنه موضوع علمى وفنى دقيق.

وشدد وزير التموين على أنه لا خلاف بين وزارة التموين ونادى الأهلى أو الزمالك، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل بشكل احترافى يعتمد على أسس علمية احترافية، مطالبا وسائل الإعلام المختلفة بإدراك هذا الأمر جيدا.