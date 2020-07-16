شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستفسر من الجبلاية عن طلب استضافة نهائيات دوري أبطال أفربقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى مسئولو النادى الأهلى اتصالات بنظرائهم فى اتحاد الكرة لمعرفة آخر تطورات ملعب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، الذى لم يتحدد بشكل رسمى حتى الآن، فبعدما اعتذرت الكاميرون عن عدم استضافة نصف نهائى دورى الأبطال، وأعلنت أكثر من دولة رغبتها فى تنظيم هذا الحدث الذى يلتقى خلاله الأهلى مع الوداد المغربى والزمالك مع الرجاء المغربى فى منتصف سبتمبر المقبل، وأكدت مصر وتونس والمغرب رغبتها فى تنظيم مباراتى نصف نهائى دورى الأبطال وكذلك المباراة النهائية.

وشهدت الساعات الماضية اتصالات من جانب الأهلى مع مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، للإستسفار عن طلب مصر بتنظيم نهائيات دورى الأبطال، ويترقب مسئولو القلعة الحمراء القرار النهائى الذى سيصدر من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لحسم هذا الأمر.

على الصعيد ذاته، أكد الإعلامى خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" استقر بنسبة 95% على استضافة استاد رادس بتونس، مباريات النصف النهائى والنهائى لدورى أبطال أفريقيا بعد اعتذار الكاميرون، وسيتم الإعلان الرسمى اليوم الخميس، مشيراً إلى أن هناك اتجاها قويا فى الكاف بعدم استضافة مصر والمغرب للمباريات نظراً لوجود فريقين من مصر الأهلى والزمالك، وفريقين من المغرب الوداد والرجاء.

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وأضاف خالد الغندور فى تصريحات ببرنامج زملكاوى على قناة الزمالك ، أن استضافة تونس للمباريات يرجع كافة الفرق المغربية على الفرق المصرية، نظراً لاقتراب تونس من المغرب فضلاً عن دخول الجماهير المغربة إلى تونس بدون تأشيرة عكس الجماهير المصرية .

وكان سايدو مبومبو، رئيس الاتحاد الكاميروني، خلال مؤتمر صحفي، أقيم الإثنين الماضي، قد قال:"نعتذر عن استضافة دورى الأبطال هذا الموسم لانتشار فيروس كورونا المستجد، ووجود أخطار صحية داخل البلاد".

وتأهل الأهلى لمواجهة الوداد المغربى بعدما تخطى عقبة صن دوانز بطل جنوب أفريقيا، ولعب المارد الأحمر ست مباريات حصد 11 نقطة وسجل 7 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف، ويعد حسين الشحات نجم الفريق هو الهداف برصيد 5 أهداف ، فيما تأهل الزمالك لمواجهة الرجاء المغربى بعدما تخطى عقبة الترجى التونسى ولعب الفارس الأبيض 6 مباريات حصد 9 نقاط وسجل 5 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف، ويعد المغربى أشرف بن شرقى نجم الفريق هو الهداف برصيد 6 أهداف.