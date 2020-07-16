شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تعلن مشاركة 300 شاب وفتاة بأول أيام حملة التوعية بكورونا بمحطات المترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة الشباب والرياضة فعاليات الحملة القومية للتوعية بفيروس كورونا المستجد، التى يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة النقل داخل محطات مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية، لتوعية المواطنين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد فى ضوء التعايش مع الأزمة.

وشهد اليوم الأول من الحملة مشاركة 300 شاب وفتاة من مختلف المحافظات، يقومون بشكل تطوعى بتوعية المواطنين المستقلين لخطوط المترو والقطارات المختلفة بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات، وتجنب الازدحام، والتباعد الاجتماعي، والمواظبة على استخدام المطهرات، وأدوات التعقيم.

Advertisements

ولاقت الحملة الإشادة من جانب المواطنين، والإقبال من جانبهم على الشباب المتطوعين المشاركين فى الحملة للاستماع إلى الإرشادات التوعوية والاحتياطات والتدابير الواجب الالتزام بها للوقاية من فيروس كورونا، مشيدين بجهود الشباب وسهولة توصيل المعلومة لهم فى صورة تعكس دور وأهمية المشاركة المجتمعية للشباب.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت عن فتح الباب أمام الشباب للمشاركة فى فعاليات الحملة التى انطلقت الثلاثاء الماضى برعاية بنك القاهرة، ومن المقرر أن تطلق الوزارة العديد من المبادرات والحملات خلال الفترة المقبلة، ويتم الإعلان عن المشاركة بها عبر البوابة الإليكترونية للوزارة، وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

تجدر الإشارة إلى أن الشباب المتطوعين المشاركين فى حملة التوعية بفيروس كورونا يتواجدون بمحطات مترو الأنفاق، ومحطة سكك حديد مصر، ومحطات سكة حديد الدلتا والصعيد خلال فترة الذروة من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الثالثة عصراً مع التزامهم بكافة التدابير الوقائية حفاظاً على سلامتهم وصحتهم.