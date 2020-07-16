شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين من شمال أفريقيا فى الزمالك ساسي والمثلوثي وأوناجم وبن شرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحركت الأحداث سريعا داخل نادى الزمالك، وتحديدا فريق الكرة الأول، بمجرد عودة الفريق للتدريبات، استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى وكذلك مباراة الرجاء المغربى فى الدور قبل النهائى لدورى ابطال افريقيا والمقرر لها منتصف سبتمبر المقبل، وفى التقرير التالى نستعرض أهم الأحداث التى وقعت داخل الزمالك خلال الـ 48 ساعة الماضية، وتحديدا بشأن لاعبى شمال أفريقيا المحترفين فى الزمالك، وهم التونسى فرجانى ساسى والمغربيان اشرف بن شرقى ومحمد أوناجم بالإضافة الى لاعب الزمالك الجديد حمزة المثلوثى قائد الصفاقسى التونسى السابق.

وصول حمزة المثلوثى

وصل التونسى حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للصفاقسى التونسى إلى القاهرة لإنهاء إجراءات انضمامه للزمالك بداية من الموسم المقبل، عقب انتهاء تعاقده مع فريقه، على أن يخضع اللاعب للكشف الطبى خلال الساعات المقبلة، قبل الإعلان الرسمى عن الصفقة، وسيغادر بعدها المثلوثى القاهرة متوجها إلى بلاده لإنهاء متعلقاته على أن يعود للانتظام فى تدريبات الزمالك فى اقرب وقت.

وكان من المفترض وصول المثلوثى للقاهرة الأربعاء الماضى إلا أن شروط شركات الطيران بضرورة وصول المسافرين على رحلة واحدة من تونس إلى القاهرة إلى 50 راكبا تسببت فى تأخر وصول التونسى حمزة المثلوثى لاعب الزمالك الجديد والصفاقسى التونسى السابق من الأربعاء الماضى إلى مساء الثلاثاء.

محاولات لتخفيض عقد ساسي

يبذل أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك محاولات مع التونسي فرجاني ساسي من أجل تجديد عقده مع الفريق الأبيض، والذي ينتهي بنهاية الموسم القادم.

ويستغل مسئولو الزمالك وجود مهند عون وكيل أعمال فرجاني ساسي في القاهرة مع حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأبيض الجديد، لحسم ملف تجديد عقد ساسي، حيث يعتبرون وجود وكيله في لقاهرة ورقة ضغط لتسريع تجديد عقد اللاعب.

Advertisements

ويتقاضى ساسي 1.5 مليون دولار وهناك محاولات لتخفيض الرقم باعتبار أن خزينة الزمالك لا تستطيع تحمل قيمة العقد الكبير، ولكن اللاعب يرفض تخفيض قيمة العقد بل يحاول تأجيل المفاوضات تحسبا لتلقيه عرضا خليجيا بقيمة مالية أكبر مما يتقاضاها في الزمالك، أو يستمر في ميت عقبة حال فشل التحصل على عقد أكبر، ولكن مبدأ تخفيض قيمة عقده مرفوض تماماً.

تأجيل وصول بن شرقي وأوناجم

يترقب الثنائى المغربى أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبي الزمالك وصول عدد الركاب على متن الطائرة التي ستتوجه من الرباط إلى القاهرة إلى 50 راكبا، من أجل الوصول إلى القاهرة والانتظام في تدريبات الفريق الأبيض اسعدادا لخوض المنافسات القادمة محليا وافريقيا.

ويوجد شرط في المغرب بضرورة أن يكون المتوجه إلى دولة ما لديه إقامة ممتدة فى ذلك البلد، وهو من ضمن الشروط التي تؤخر بدء الرحلات الجوية من المغرب إلى مصر.

وتواصل مسئولو الزمالك مع كريم بلك وكيل أعمال ثنائي الزمالك المغربي والذي أكد لهم أن الطيران وراء تأخر السفر وبمجرد الوصل للرقم المحدد سيعود بن شرقي وأوناجم للقاهرة.