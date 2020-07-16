شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفق مع "منعم" الطائرة على تجديد العقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مسئولو النادى الأهلى مع محمد عبد المنعم، لاعب الكرة الطائرة، على تجديد تعاقده بداية من الموسم الجديد ولمدة موسمين قادمين، فى ظل احتياج الفريق إلى خبراته، حيث يتبقى توقيع اللاعب على العقود .

فيما وقع مسبقا ثلاثى فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى "أحمد قطب ومحمد عادل وعبد اللطيف عثمان" على عقود التجديد للفريق، فى ظل انتهاء عقودهم ورغبة الجهاز الفنى بقيادة محمد مصيلحى فى استمرارهم.

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ويرغب محمد مصيلحى المدير الفنى للفريق فى الحفاظ على القوام الأساسى فى الفترة الحالية قبل التفكير فى تدعيم صفوفه بالموسم الجديد، حيث ينتظر اتضاح الرؤية بشأن استكمال الموسم الحالى من عدمه لبحث كافة شئون الفريق.

عاد فريق الكرة الطائرة إلى التدريبات فى الصالة المغطاة بفرع الجزيرة، بعد استئناف المران طوال الأيام الماضية على الملاعب المكشوفة فى فرع النادى الأهلى بمدينة نظر وفقا للإجراءات الاحترازية، استعدادا لاستئناف الدورى أغسطس المقبل .



وأشار مديرالنشاط الرياضى بالأهلى رؤوف عبد القادر إلى أن إلى أن كود 1 الخاص بعودة الأندية للتدريبات لا يتضمن الاتزام بإجراء المسحات الطبية للتأكد من سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية من فيروس كورونا، وأوضح عبد القادر أن النادى ملتزم بدليل اللجنة الطبية وفقا للإجراءات الاحترازية بالتعقيم والتطهير .