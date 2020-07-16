شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا من معسكر الزمالك ببرج العرب: "مفيش بندق تعالى كل فستق".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر محمود عبد الرازق، صانع ألعاب الزمالك، بفيديو من داخل معسكر فريقه ببرج العرب، مؤكدا أنه متواجد بالمعسكر ولن يخرج لأى برنامج فضائى قائلا، "مفيش بندق هاكل فستق"، فى ظل رغبة اللاعب فى عدم الظهور الإعلامى على أى قناة فى الوقت الحالي، وتفضيله التركيز مع الفريق للعودة لفورمة المباريات، خاصة أن الأبيض مقبل على عدد من المباريات المهمة مع عودة النشاط الرياضى، على رأسها لقاء الرجاء البيضاوى المغربى فى الدورى قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا والذى يبحث فيه مسئولو الاتحاد الأفريقى عن ملعب لإقامته بعد اعتذار الكاميرون عن استضافته بسبب وباء كورونا القاتل الذى ضرب العالم منذ بداية العام الجارى .

من ناحية أخرى، يعقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عدة جلسات مع لاعبيه اثناء المعسكر المقام حاليا فى برج العرب، وذلك لمنحهم تعليمات خاصة لتفادى الأخطاء التى تظهر فى التدريبات، حيث يحرص كارتيرون على استغلال تواجد أى من اللاعبين فى المعسكر بعيدا عن التدريبات ويجلس معهم من أجل الحديث حول أدائهم والمطلوب من اللاعبين للوصول إلى أعلى مستوى فنى وبدنى فى أسرع وقت.

من ناحية أخري، يخوض محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تدريبات إضافية يومية فى الجيم بفندق إقامة الفريق فى المعسكر المقام حاليا فى برج العرب استعدادا لاستئناف الدورى ومباراة الرجاء فى الدور قبل النهائى لدورى ابطال افريقيا والمقرر لها منتصف سبتمبر المقبل، حيث يحرص أبو جبل على خوض مرانا بدنيا تحت اشراف الجهاز المعاون للفرنسى كارتيرون المدير الفنى للفريق بغرض الحفاظ على مستواه الفنى والبدنى الذى كان عليه قبل فترة التوقف الحالية، بعدما نجح فى قيادة الزمالك للتتويج ببطولتى السوبر الافريقى والسوبر المحلي.