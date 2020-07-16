شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب الصقر أحمد حسن أحدث تجارب مشاهير الكرة على "كرسى المذيع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد نجوم الكرة المصرية فى البرامج الرياضية على كرسى المذيع يظل عنصرا من عناصر النجاح الجماهيرى للبرنامج، نظراً للشعبية العريضة التى يتمتع بها نجوم الساحرة المستديرة فى الوطن العربى، واعتاد نجوم الكرة ربط أسمائهم بأسماء هذه البرامج، لضمان نجاحها وإقبال الجماهير عليها نتيجة لشهرتهم الواسعة وتهافت الجماهير على رؤيتهم عبر الشاشات.

ويرصد ”الخليج 365” أشهر البرامج الرياضية التى ارتبطت بأسماء نجوم الكرة..

*ملعب الصقر

منذ أيام قليلة بدأ أحمد حسن كابتن منتخب مصر الأسبق أول خطواته في التجربة الإعلامية، حيث دشن برنامجه ملعب الصقر على إذاعة راديو مصر ليناقش القضايا الكروية مستفيداً من خبرته الطويلة بالملاعب.

*الكورة مع شوبير

رغم أن الإعلامى أحمد شوبير حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق يقدم برنامجا يوميا "مع شوبير" إلا أن برنامجه الأشهر "الكورة مع شوبير" على شاشة قناة الحياة حقق نجاحاً كبيراً، ويقدم حالياً برنامج تليفزيونى وآخر على راديو أون سبورت بعنوان ساعة مع شوبير.

*ملعب الشاطر

قدم إسلام الشاطر نجم الأهلى والزمالك السابق برنامج "ملعب الشاطر" على شاشة قناة المحور ليكون باكورة انطلاقاته الإعلامية قبل أن يتوجه لقناة الأهلى.

*البلدوزر

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على شاشة قناة مودرن سبورت قدم مجدى عبد الغنى نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق برنامجه "البلدوزر" نسبة إلى لقبه الذى يشتهر به فى الملاعب.

*اللعبة الحلوة مع بندق

وعلى شاشة قناة إل تى سى قدم الإعلامى خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق برنامجه "اللعبة الحلوة مع بندق" نسبة إلى لقبه الذى يشتهر به فى الملاعب ، قبل أن ينتقل لقناة الزمالك.

*بركات ملك الحركات

وقبل اعتزاله الساحرة المستديرة قدم محمد بركات نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق برنامجه "بركات ملك الحركات" والذى حقق نجاحاً كبيراً إبان عرضه فى شهر رمضان حيث كان يعتمد على المقالب المضحكة فى زملائه نجوم الكرة.

*أهداف الأسبوع مع الثعلب

وعلى شاشة قناة نايل سبورت اعتاد حمادة إمام نجم الزمالك الراحل تقديم برنامجه الأسبوعى "أهداف الأسبوع مع الثعلب" حيث كان يستعرض برؤية تحليلية أجمل أهداف الأسبوع قبل أن يرحل عن عالمنا.

*حازم إمام

ويقدم حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق برنامجه "وان تو" عبر إذاعة أون سبورت ويناقش خلاله كافة المستجدات على صعيد الكرة المصرية يومياً.