شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى: الحجر الصحى سبب التراجع عن تكريم محمد صلاح "فخر العرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر أن سبب تأجيل تكريم محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزى بعد إنجازاته فى سماء الكرة الأوروبية يرجع للخوف من الظروف الحالية وعدم قدرة الفرعون الدولى على السفر ودخول الحجر الصحى، وقال البدرى فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحكم رياضة على إذاعة الشباب والرياضة، "محمد صلاح ظاهرة مميزة وفخر لكل العرب والمصريين وهناك تواصل معه بشكل دائم وفى رغبة لتكريمه من اللجنة الخماسية وجهاز المنتخب، لكن الظروف الحالية دفعتنا لتأجيل الأمر، لاسيما أن اللاعب لن يستطيع السفر ودخول الحجر الصحى 14 يوماً ما يؤثر على مشاركته مع فريقه ".

وأضاف حسام البدرى، "وفى أقرب فرصة ستتاح الفرصة سيتم تكريم محمد صلاح لدوره الكبير فى الكرة المصرية".

وفى وقت سابق، أكد حسام البدري، المدير الفنى لمنتخب مصر، أنه وضع سيناريوهين للمرحلة المقبلة خلال الاجتماع مع أعضاء اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة، مشيرًا إلى أنه شعر بالراحة بعد تأجيل بطولة أمم أفريقيا.

وقال البدري، فى تصريحات تليفزيونية: "كنا ننتظر ما سيعلنه الاتحاد الأفريقى بعد أزمة كورونا الذى قرر تأجيل أمم أفريقيا، وهو ما أراحنى وأراح العالم كله"، وأضاف: "اجتمعنا يوم الأحد مع اللجنة الخماسية، وعرضنا وجهة نظرنا بعد قرارات كاف التى كنا نتوقعها، ووضعنا كل السيناريوهات بناء على مواعيد الأجندة الدولية المنتظرة فى شهرى أكتوبر ونوفمبر المقبلين".

وتابع: "سنلتزم بالحصول على أسبوع قبل فترة التجمع للاستعداد للمباريات ومن أجل الانسجام والاستشفاء بعد ضغط مباريات الدورى بسبب الفترة الزمنية بين كل مباراة وأخرى".

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وعن رحيله عن الأهلى علق البدرى قائلا، "حينما رحلت عن الأهلى تقدمت باستقالتى عقب الخسارة فى إحدى المباريات والأجواء لم تكن جيدة ففضلت الرحيل وليس من أجل عروض من أندية أخرى وبعد فترة انتقلت للمريخ السوداني"، مؤكدًا أن "الأهلى هو من صنع اسمى وأكن له الكثير من الفضل فيما وصلت له".

وأضاف المدير الفنى لمنتخب مصر أنه نصح حسام عاشور قائد الأهلى بالاعتزال فى صفوف الفريق الأحمر، وعن لاعب تمنى تدريبه أجاب البدرى "حسنى عبد ربه"، وأضاف "حاولنا ضمه للأهلى كثيرًا من الإسماعيلي".

واختار حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر أفضل 11 لاعبًا فى مسيرته التدريبية التى بدأت منذ عام 2009.

وجاء التشكيل كالتالي: فى حراسة المرمى: عصام الحضرى، فى الدفاع: سيد معوض- شادى محمد- وائل جمعة- أحمد فتحى، فى الوسط الدفاعي: حسام عاشور- عبد الله السعيد

فى الوسط الهجومي: محمد ناجى "جدو"- محمد أبو تريكة- محمد بركات، فى الهجوم: عماد متعب