شكرا لقرائتكم خبر عن كشرى يكشف مفاوضات الأهلى مع لاعب الترسانة وسر تأجيل الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد كشرى، المدير الفنى لأسوان، كواليس مفاوضات الأهلى مع وليد فوزى صانع ألعاب الترسانة الموسم الماضى، عندما كان المدير الفنى يتولى القيادة الفنية للشواكيش بالقسم الثانى، مؤكدا أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء اتصل به هاتفيا وأبدى رغبته فى التعاقد مع صانع ألعاب الترسانة الشاب بعد مراقبته كثيرا، وهو ما أكد عليه كشرى لسيد عبد الحفيظ بأن ستايل اللاعب الشاب يشبه كثيرا وليد صلاح الدين نجم الأهلى الأسبق، إلا أنه أسرع بعض الشىء فى طريقة اللعب.

وأضاف كشرى أنه قال لعبد الحفيظ اللاعب يحتاج بعض الوقت حتى يستطيع اللعب للنادى الأهلى، خاصة أنه مازال فى سن صغيرة، لذا فقد اقترح على مدير الكرة بالأهلى أن يتعاقد معه الأخير على أن يقوم بإعارته لإحد أندية الدورى ثم يعود للمشاركة من جديد مع القلعة الحمراء ويكون وقتها اكتسب خبرة اللعب بالدورى الممتاز .

واختتم أحمد كشرى حديثه بأن مسئولى الأهلى اقتنعوا تماما بحديثه معهم، إلا أن إلغاء مسابقة 97 كانت السبب الرئيسى وراء فشل الصفقة خاصة أن الأهلى كان لا يوجد به مكان فى القائمة وكان لزاما أن يقوم بقيده فى صفوف الناشئين والتى تم إلغائها الموسم الماضى ليستمر اللاعب مع الترسانة.

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من ناحية أخرى، كشف وليد فوزى عن دخول النادى الأهلى فى مفاوضات معه خلال الفترة الماضية، مشدداً على توقف المفاوضات بسبب كورونا، وقال فوزى فى تصريحات تليفزيونية، "سيد عبدالحفيظ مدير الكرة للنادى الأهلى فاوضنى خلال الفترة الماضية ولكنها توقفت بسبب كورونا وأتمنى الانتقال للقلعة الحمراء بسبب انتمائي".

وأضاف لاعب فريق الترسانة، "الزمالك دخل معى فى مفاوضات عن طريق أمير مرتضى ولكننى أتمنى الانضمام إلى الأهلى وهذا حلم حياتي".

وكان مسئولو الأهلى قد دخلوا فى مفاوضات رسمية مع نظرائهم بنادى الترسانة من أجل التعاقد مع شادى ماهر ظهير أيمن الشواكيش لتدعيم الجبهة اليسرى للفريق الأحمر عقب رحيل أحمد فتحى لبيراميدز نهاية الموسم الجارى، ويبحث الأهلى التعاقد مع لاعب صغير السن يكون ذخيرة للفريق، وتفضل لجنة التخطيط التعاقد مع ظهير الترسانة الذى ظهر بشكل جيد بدورى القسم الثانى بالرغم من نتائج فريقه المتردية واقترابه من الهبوط للقسم الثالث .