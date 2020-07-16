شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان لـ سوبر كورة: مسئولو الزمالك سبب الاحتقان بين جماهير القطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مسئولو الزمالك السبب فى حالة الاحتقان بين جماهير القطبين بسبب الهجوم على الأهلي

نجاح صفقة طاهر طاهر وإثبات وجوده متوقفة على اللاعب نفسه

تعرضت للظلم فى مشوارى ولكنى أعتبرها نصيب من الله

نصائحى لأحمد ريان بأن تكون نظرته بعيده ويبذل كله طاقته

تسوبيل والجوهرى أفضل المدربين الذين تدربت معهم

عودة رمضان صبحي للاحتراف خطوة كبيرة له وللأهلي

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صالح جمعة لازم يهتم بنفسه أكتر من كده

فايلر مدرب صارم وقارئ جيد للمباريات

ياسر ريان نجم الأهلي السابق أو الجناح الطائر أحد أسرع للاعبين الذين أنجبتهم الكرة المصرية، وهو لاعب جوكر كان يجيد اللعب في عدة مراكز سواء الظهيرين الأيمن أو الأيسر أو الجناح، وكان يجيد رفع العرضيات المتقنة لزملائه في الملعب، وكان أحد الحلول السحرية في حسابات المدربين الذين كانوا يتولون تدريبه في الأهلي ومنتخب مصر.

"سوبر كورة" حاول التواصل مع ريان من أجل استطلاع رأيه في الأمور الخاصة بكرة القدم والتى تشغل رأى الكثيرين من عشاق الساحرة المستديرة في مصر بمختلف انتماءاتها، وكان معه هذا الحوار:

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