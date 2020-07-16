شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان لـ سوبر كورة: مسئولو الزمالك سبب الاحتقان بين جماهير القطبين والان مع تفاصيل الخبر
نجاح صفقة طاهر طاهر وإثبات وجوده متوقفة على اللاعب نفسه
تعرضت للظلم فى مشوارى ولكنى أعتبرها نصيب من الله
نصائحى لأحمد ريان بأن تكون نظرته بعيده ويبذل كله طاقته
تسوبيل والجوهرى أفضل المدربين الذين تدربت معهم
عودة رمضان صبحي للاحتراف خطوة كبيرة له وللأهلي
صالح جمعة لازم يهتم بنفسه أكتر من كده
فايلر مدرب صارم وقارئ جيد للمباريات
ياسر ريان نجم الأهلي السابق أو الجناح الطائر أحد أسرع للاعبين الذين أنجبتهم الكرة المصرية، وهو لاعب جوكر كان يجيد اللعب في عدة مراكز سواء الظهيرين الأيمن أو الأيسر أو الجناح، وكان يجيد رفع العرضيات المتقنة لزملائه في الملعب، وكان أحد الحلول السحرية في حسابات المدربين الذين كانوا يتولون تدريبه في الأهلي ومنتخب مصر.
"سوبر كورة" حاول التواصل مع ريان من أجل استطلاع رأيه في الأمور الخاصة بكرة القدم والتى تشغل رأى الكثيرين من عشاق الساحرة المستديرة في مصر بمختلف انتماءاتها، وكان معه هذا الحوار:لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..
كانت هذه تفاصيل خبر ياسر ريان لـ سوبر كورة: مسئولو الزمالك سبب الاحتقان بين جماهير القطبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.