شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يبحث خارطة الطريق فى النشاط الرياضي بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، خلال الفترة الحالية مصير عدداً من المدربين فى النشاط الرياضى بالنادى وكذلك بعض المدربين بعد التقرير الذى تلقاه مؤخراً من رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضى، ويتطلع الخطيب لحسم ملف النشاط قبل انطلاق الموسم المقبل، خاصة أن هناك عدة تغييرات ستطرأ على هذا القطاع بما يخدم مصلحة النادى، وفى ظل رؤية مجلس الإدارة بتوفير كل سُبل النجاح والدعم لهذا القطاع من أجل التفوق والمنافسة على جميع البطولات فى الموسم المقبل.

ويناقش رئيس الأهلى ملف النشاط بالتنسيق مع رؤوف عبد القادر ومجلس الإدارة قبل اتخاذ القرارات التى سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، خاصة بعدما عادت فرق النشاط الرياضى للتدريبات مؤخراً وسط إجراءات احترازية بعد تجميد عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا.

فى وقت سابق، كشف رؤوف عبد القادر فتح خطوط اتصال لضم اللاعب أسامة الجزيرى لاعب فريق الترجى التونسى لضمه فى الموسم الجديد لتدعيم صفوف الفريق، وأضاف رؤوف عبد القادر، فى تصريح لـ الخليج 365، أن النادى الأهلى لم يتحدث مع الجانب التونسى بشأن الماديات مطلقا، وأن ما نشر فى التقارير التونسية ما هو إلا شغل وكلاء من أجل تعزيز الصفقة، وكشفت تقارير صحفية تونسية أن النادى الأهلى يستهدف ضم أسامة الجزيرى، لاعب فريق كرة اليد بنادى الترجى، لضمه قبل انطلاق الموسم الجديد، وقال خالد فرج وكيل أعمال اللاعب فى تصريحات لصحيفة الشروق الجزائرية، إن النادى الأهلى قدّم عرضًا رسميًا لشراء موكله قبل بداية الموسم الجديد، وأوضح الوكيل أن الأهلى قدم عرضاً مغرياً لضم اللاعب قيمته 2 مليار دينار تونسى، ما يعادل أكثر من 10 ملايين جنيه مصرى، لضم اللاعب المميز والذى يمثل المنتخب التونسى لكرة اليد أيضًا.

ويستعد الأهلى لاستئناف دورى كرة اليد حيث أعلن اتحاد اليد، فى وقت سابق عن استكمال مسابقة الدورى والذى يتصدره الزمالك برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلى صاحب المركز الثاني.