الامارات | بالصور.. بورتو بطل البرتغال وجمهوره يرفض الامتثال لتدابير كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. بورتو بطل البرتغال وجمهوره يرفض الامتثال لتدابير كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن بورتو إحراز لقبه الـ29 في الدوري البرتغالي لكرة القدم قبل مرحلتين على نهايته، على حساب غريمه بنفيكا، بفوزه أول من أمس دون جماهير على سبورتينغ الثالث 2-صفر.

وكان رجال المدرب سيرجيو كونسيساو بحاجة لنقطة لضمان إحراز اللقب، نظرا لتفوقهم في المواجهات المباشرة على مطاردهم بنفيكا.

ورفع بورتو رصيده الى 79 نقطة من 32 مباراة، مقابل 71 لبنفيكا المتوّج باللقب 37 مرة آخرها في 2019.

وكان بورتو متقدما بفارق نقطة يتيمة بعد استئناف الدوري إثر توقف لأشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن خصمه التاريخي تراجع ودفع ثمن تأخره مدربه برونو لاجي الذي استلم منصبه في يناير 2019 واستبدل بمساعده نلسون فيريسّيمو.

وبعد انتهاء المباراة، تجمع عدد من انصار النادي حول الملعب وفي وسط مدينة بورتو للاحتفال باللقب، برغم دعوات السلطات المحلية للامتثال لتدابير الوقاية الصحية في ظل أزمة فيروس «كوفيد-19».

وأحرز الثلاثي بنفيكا وبورتو وسبورتينغ جميع ألقاب الدوري منذ انطلاقه في 1934-1935، باستثناء نسختين فقط (بيلينينسيس 1946 وبوافيستا 2001).

وكان بورتو قد تفوق مرتين على بنفيكا هذا الموسم، 2-صفر في لشبونة و3-2 في بورتو. وسيلتقيان مرة ثالثة وأخيرة هذا الموسم في نهائي كأس البرتغال في الأول من أغسطس المقبل دون جماهير أيضا.

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