شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية للمنتخبات الوطنية لكرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020

اصدر الاتحاد العام لكرة القدم قرار رقم ( 9) 2020 باجراء تعديلات في تعين الاجهزة الادارية والفنية للمنتخبات الوطنية ( اول – شباب ناشئين )



حيث جاء فيه:

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للاتحاد وعلى الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة يتم الآتي مادة 1 ) ، يعين الأخوة التالية اسمائهم ك ” باسمه وصفته في الأجهزة الإدارية والفنية والطبية للمنتخبات الوطنية وهم:

المنتخب الاول:

ناصر علي المحويتي – مديرا للمنتخب الاول

منتخب الشباب :

أحمد السهلي – مديرا للمنتخب

عبد الرحمن عقيل – اداري المنتخب

عبد السلام الاصبحي – أخصائي علاج طبيعي

عصام علي محمد – اعلامي

الناشئين :

حسين نعوم – اداري للمنتخب

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محمد درهم – مدرب للحراس

محمد الشرعبي – أخصائي علاج طبيعي

وحسب المادة الثانية من القرار تلغى اي قرارات سابقة تتنافي مع احكام هذا القرار.

وكان الاتحاد قد اصدر قرار سابق رقم (8) 2020 وقضى القرار بتعيين الكابتن أحمد علي بن علي، مديرا إداريا للمنتخب الوطني للناشئين، خلفا لعلي مثنى رازح.

ويشارك المنتخب اليمني للناشئين في نهائيات كأس آسيا التي ستقام خلال الفترة من25 نوفمبر حتى 12 ديسمبر القادمين، إلى جانب 15 منتخبا آسيويا ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الثمانية.

وأوقعت قرعة المنافسة المنتخب اليمني في المجموعة الثانية إلى جانب الامارات،طاجيكستان، عٌمان.

فيما سيشارك منتخب الشباب في النهائيات الاسيوية التي ستقام في اوزباكستان خلال الفترة 14 الى 31 اكتوبر 2020 الى جانب منتخبات ( قطر – طاجكسيتان – ماليزيا)

ويشارك في النهائيات 16 منتخباً، تم توزيعها على أربع مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وتحصل المنتخبات الأربعة الأولى في البطولة على بطاقات التأهل من أجل تمثيل قارةآسيا في نهائيات كأس العالم تحت 20 عاماً 2021 في إندونيسيا.

فيما لا زالت حظوظ منتخبنا الاول باقية في التاهل للنهائيات الاسيوية حيث ينافسعلى المركز الثالث في المجموعة الثانية

وتضم المجموعة (اليمن وسنغافورة منتخبات فلسطين واوزباكستان).