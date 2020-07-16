شكرا لقرائتكم الخطيب يبحث خارطة الطريق فى النشاط الرياضى بالأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي خلال الفترة الحالية مصير عدداً من المدربين في النشاط الرياضي بالنادي وكذلك بعض المدربين بعد التقرير الذى تلقاه مؤخراً من رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي ويتطلع الخطيب لحسم ملف النشاط قبل إنطلاق الموسم المقبل خاصة وأن هناك عدة تغييرات ستطرأ على هذا القطاع بما يخدم مصلحة النادي وفي ظل رؤية مجسل الإدارة بتوفير كل سُبل النجاح والدعم لهذا القطاع من أجل التفوق والمنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل ، ويناقش رئيس الاهلي ملف النشاط بالتنسيق مع رؤوف عبد القادر ومجلس الإدارة قبل إتخاذا القرارات التى سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة خاصة بعدما عادت فرق النشاط الرياضي للتدريبات مؤخراً وسط إجراءات إحترازية بعد تجميد عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا.

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في وقت سابق ، كشف رؤوف عبد القادر فتح خطوط اتصال لضم اللاعب أسامة الجزيرى لاعب فريق الترجى التونسى لضمه فى الموسم الجديد لتدعيم صفوف الفريق ، وأضاف رؤوف عبد القادر، فى تصريح لـ "الخليج 365"، أن النادى الأهلى لم يتحدث مع الجانب التونسى بشأن الماديات مطلقا، وأن ما نشر فى التقارير التونيسية ما هو إلا شغل وكلاء من أجل تعزيز الصفقة، وكشفت تقارير صحفية تونسية أن النادى الأهلى يستهدف ضم أسامة الجزيرى، لاعب فريق كرة اليد بنادى الترجى، لضمه قبل انطلاق الموسم الجديد، وقال خالد فرج وكيل أعمال اللاعب فى تصريحات لصحيفة الشروق الجزائرية، إن النادى الأهلى قدّم عرضًا رسميًا لشراء موكله قبل بداية الموسم الجديد، وأوضح الوكيل أن الأهلى قدم عرضاً مغرياً لضم اللاعب قيمته 2 مليار دينار تونسى، ما يعادل أكثر من 10 ملايين جنيه مصرى، لضم اللاعب المميز والذى يمثل المنتخب التونسى لكرة اليد أيضًا.

ويستعد الأهلى لاستئناف دورى كرة اليد حيث أعلن اتحاد اليد، فى وقت سابق عن استكمال مسابقة الدورى والذى يتصدره الزمالك برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلى صاحب المركز الثاني.