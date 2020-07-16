شكرا لقرائتكم البدرى: أداء فتحى والسعيد يجبر أى مدرب على إشراكهما بالتشكيل الأساسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر أنه يسعى للإحلال والتجديد فى صفوف الفراعنة خلال الفترة المقبلة مؤكداً أن الالتزام شرط أساسى لإختيار اللاعبين ، وقال البدرى فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحكم رياضة على أذاعة الشباب والرياضة :" نسعى لضخ دماء جديدة فى صفوف المنتخب ضمن عملية الاحلال والتجديد والنزول بإعمار اللاعبين لتكوين فريق يحقق أمنيات الجمهور المصرى على كل الاصعدة"

ويضيف البدرى :" أداء أحمد فتحى وعبد الله السعيد يجبر أى مدرب على احترامهم واختيارهم للتشكيلة الأساسية ، والالتزام شرط أساسى لاختيار اللاعبين فى المنتخب "

وتابع المدير للمنتخب الوطنى : "ندرس ألغاء معسكر أكتوبر فى حالة التأكد من أن الاجندة الدولية بنفس الشهر للمباريات الودية من أجل منح الفرصة لإستكمال مباريات الدوري ، لاسيما أن هناك تعاون كبير مع اللجنة الخماسية التى وعدتنا بأن يكون هناك مدة كافية لتجمع الفراعنة قبل أى مباراة رسمية".

وعن دوري الابطال الافريقى قال البدرى : " نتمنى وصول الاهلى والزمالك للمباراة النهائية بدوري الابطال الافريقى لضمان تتويج مصر باللقب بعد غياب طويل سواء عن الاحمر أو الأبيض".

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ووضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني للمنتخب مع جهازه المعاون محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر مدرب الحراس، أكثر من تصور وخطط بديلة تتناسب مع كل التحديات التى تواجه الغموض الذى يحيط بمواعيد الأجندات الدولية بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا.

وناقش الجهاز الفني للمنتخب الوطني خلال اجتماعه الأحد الماضي، كل السيناريوهات المطروحة لارتباطات المنتخب فى المرحلة المقبلة خلال أجندة شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وقال محمد بركات مدير المنتخب، إنه سيعرض كل طلبات الجهاز الفنى وجميع تصوراته علي اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة لمراعاتها مستقبلا مؤكدا أن الجهاز الفني وضع ثوابت تسير علي كل الاحتمالات المنتظر حدوثها اولا بتحديد أسبوعا قبل كل تجمع للمنتخب في حالة تحديد مباريات رسمية بأجندتى شهري أكتوبر ونوفمبر.

وقال أن الاجتماع شهد التأكيد علي ضرورة متابعة أعضاء الجهاز الفني لمنتخبات المجموعة أنجولا وليبيا والجابون تحسبًا لتحديد مواجهتهما خلال الاجندة الدولية القادمة في بداية تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.