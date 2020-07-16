شكرا لقرائتكم الاهلي يستفسر من الجبلاية عن طلب استضافة نهائيات دوري أبطال أفربقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى مسئولو النادي الأهلي إتصالات بنظراؤهم في إتحاد الكرة لمعرفة أخر تطورات ملعب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي لم يتحدد بشكل رسمي حتى الأن ، فبعدما إعتذرت الكاميرون عن إستضافة نصف نهائي دوري الأبطال أعلنت أكثر من دولة رغبتها في تنظيم هذا الحدث الذي يلتقي خلاله الأهلي مع الوداد المغربي والزمالك مع الرجاء المغربي في منتصف سبتمبر المقبل، وأكدت مصر وتونس والمغرب رغبتهم في تنظيم مباراتي نصف نهائي دوري الأبطال وكذلك المباراة النهائية ، وشهدت الساعات الماضية إتصالات من جانب الأهلي مع مجلس إدارة إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني للإستسفار عن طلب مصر بتنيظم نهائيات دوري الأبطال ، ويترقب مسئولو القلعة الحمراء القرار النهائي الذي سيصدر من الأتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لحسم هذا الأمر.

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على الصعيد ذاته ، أكد الإعلامي خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" استقر بنسبة 95% علي استضافة استاد رادس بتونس ، مباريات النصف النهائي والنهائي لدوري أبطال أفريقيا بعد اعتذار الكاميرون، وسيتم الإعلان الرسمي اليوم الخميس ، مشيراً إلي أن هناك اتجاه قوي في الكاف بعدم استضافة مصر والمغرب للمباريات نظراً لوجود فريقين من مصر الاهلي والزمالك ، وفريقين من المغرب الوداد والرجاء ، وأضاف خالد الغندور في تصريحات ببرنامج زملكاوي علي قناة الزمالك ، أن استضافة تونس للمباريات يرجع كافة الفرق المغربية علي الفرق المصرية ، نظراً لاقتراب تونس من المغرب فضلاً عن دخول الجماهير المغربة إلي تونس بدون تأشيرة عكس الجماهير المصرية .

وكان سايدو مبومبو، رئيس الاتحاد الكاميروني، خلال مؤتمر صحفي، أقيم الإثنين الماضي، قد قال:"نعتذر عن استضافة دوري الأبطال هذا الموسم لانتشار فيروس كورونا المستجد، ووجود أخطار صحية داخل البلاد".