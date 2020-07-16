شكرا لقرائتكم على معلول لـ"زوجته" فى عيد ميلادها: نحبك برشا برشا يا وجه الخير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل التونسى على معلول الظهير الايسر للنادى الاهلى بعيد ميلاد زوجته ، ونشر معلول صورة لزوجته عبر حسابه على انستجرام وعلق قائلا :"كل عام و انت بألف خير يا روحي يا عمري و ان شاء عيد ميلاد سعيد عليك و ان شاء الله كل عام و نحن مع بعضنا .ربي يخليك ليا يا احلى و احسن ماعندي في الدنيا. نحبك برشا برشا يا وجه الخير".

وفى وقت سابق ، أشاد منذر الكبير، المدير الفنى لمنتخب تونس، بإمكانيات الظهير الأيسر للنادى الأهلى على معلول، واصفا إياه بأنه من أفضل أصحاب القدم اليسرى فى القارة الأفريقية، لذلك فهو يعتمد عليه بشكل أساسى مع منتخب نسور قرطاج، منذ توليه المسئولية.



زوجة على معلول

ونقلت إذاعة "ifm" التونسية تصريحات لمنذر الكبير، المدير الفنى لنسور قرطاج، قائلا: "على معلول أحد العناصر الرئيسية لمنتخب تونس، وأعتمد عليه فى التشكيل الأساسي، لأنه من أفضل اللاعبين الذين يلعبون بالقدم اليسرى فى القارة السمراء".

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وأضاف مدرب تونس قائلا: "أنا محظوظ بإمتلاك لاعب مثل على معلول، بالإضافة إلى أسامة الحدادى، وهو الأمر الذى يعطينا ميزة قوية على مستوى الجبهة اليسرى للفريق فى الفترة المقبلة".

وأصبح على معلول الظهير الأيسر الرئيسى فى صفوف منتخب تونس، منذ وصول منذ الكبير، فى قيادة منتخب نسور قرطاج، خلفا للمدرب الفرنسي السابق ألان جريس، الذى دخل معه نجم المارد الأحمر فى مشاكل، الأمر الذى تسبب فى استبعاده من قائمة المنتخب فى بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 فى مصر.

وتألق النجم التونسي صاحب الـ30 عاما مع النادى الأهلى، منذ وصوله فى عام 2016، قادما من فريق الصفاقسى، ونجح فى كسب ثقة الجماهير كأحد أهم اللاعبين فى تشكيل الفريق خلال الأربع سنوات الأخيرة.