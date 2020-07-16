شكرا لقرائتكم شاهد شيكابالا من معسكر الزمالك ببرج العرب : " مفيش بندق تعالى كل فستق " ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر محمود عبد الرازق صانع ألعاب الزمالك بفيديو من داخل معسكر فريقه ببرج العرب مؤكدا أنه متواجد بالمعسكر ولن يخرج لأى برنامج فضائى قائلا " مفيش بندق هاكل فستق " ، فى ظل رغبة اللاعب فى عدم الظهور الإعلامى على أى قناة فى الوقت الحالى وتفضيله التركيز مع الفريق للعودة لفورمة المباريات خاصة وأن المارد الابيض مقبل على عدد من المباريات المهمة مع عودة النشاط الرياضى على رأسها لقاء الرجاء البيضاوى المغربى فى الدورى قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا والذى يبحث فيه مسئولو الإتحاد الأفريقى عن ملعب لإقامته بعد اعتذار الكاميرون عن استضافته بسبب وباء كورونا القاتل الذى ضرب العالم منذ بداية العام الحالى .

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من ناحية اخرى يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عدة جلسات مع لاعبيه اثناء المعسكر المقام حاليا في برج العرب، وذلك لمنحهم تعليمات خاصة لتفادي الأخطاء التي تظهر في التدريبات، حيث يحرص كارتيرون علي استغلال تواجد أي من اللاعبين في المعسكر بعيدا عن التدريبات ويجلس معهم من أجل الحديث حول أدائهم والمطلوب من اللاعبين للوصول إلي أعلي مستوي فني وبدني في أسرع وقت.

من ناحية أخري، يخوض محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات إضافية يومية في الجيم بفندق إقامة الفريق في المعسكر المقام حاليا في برج العرب استعدادا لاستئناف الدوري ومباراة الرجاء في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا والمقرر لها منتصف سبتمبر المقبل، حيث يحرص أبو جبل علي خوض مرانا بدنيا تحت اشراف الجهاز المعاون للفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق بغرض الحفاظ علي مستواه الفني والبدني الذي كان عليه قبل فترة التوقف الحالية، بعدما نجح في قيادة الزمالك للتتويج ببطولتي السوبر الافريقي والسوبر المحلي.