شكرا لقرائتكم "الشباب والرياضة": 300 شاب وفتاة يشاركون في اليوم الأول بالحملة القومية للتوعية بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تواصل وزارة الشباب والرياضة فعاليات الحملة القومية للتوعية بفيروس كورونا المستجد التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة النقل داخل محطات مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية لتوعية المواطنين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد في ضوء التعايش مع الأزمة.

شهد اليوم الأول من الحملة مشاركة 300 شاب وفتاة من مختلف المحافظات يقومون بشكل تطوعي بتوعية المواطنين المستقلين لخطوط المترو والقطارات المختلفة بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات، وتجنب الازدحام، والتباعد الاجتماعي، والمواظبة على استخدام المطهرات، وأدوات التعقيم.

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لاقت الحملة الإشادة من جانب المواطنين، والإقبال من جانبهم على الشباب المتطوعين المشاركين في الحملة للاستماع إلى الارشادات التوعوية والاحتياطات والتدابير الواجب الالتزام بها للوقاية من فيروس كورونا، مشيدين بجهود الشباب وسهولة توصيل المعلومة لهم في صورة تعكس دور وأهمية المشاركة المجتمعية للشباب.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت عن فتح الباب أمام الشباب للمشاركة في فعاليات الحملة التي انطلقت الثلاثاء الماضي برعاية بنك القاهرة، ومن المقرر أن تطلق الوزارة العديد من المبادرات والحملات خلال الفترة المقبلة، ويتم الإعلان عن المشاركة بها عبر البوابة الإليكترونية للوزارة، وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.



الحملة القومية للتوعية بفيروس كورونا (1)



الحملة القومية للتوعية بفيروس كورونا (2)



الحملة القومية للتوعية بفيروس كورونا (3)



الحملة القومية للتوعية بفيروس كورونا (4)

تجدر الإشارة أن الشباب المتطوعين المشاركين في حملة التوعية بفيروس كورونا يتواجدون بمحطات مترو الأنفاق، ومحطة سكك حديد مصر، ومحطات سكة حديد الدلتا والصعيد خلال فترة الذروة من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الثالثة عصراً مع التزامهم بكافة التدابير الوقائية حفاظاً على سلامتهم وصحتهم.