شكرا لقرائتكم أحمد كشرى يكشف مفاوضات الأهلى مع خليفة وليد صلاح الدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد كشرى المدير الفنى لأسوان كواليس مفاوضات الأهلى مع وليد فوزى صانع ألعاب الترسانة فى الموسم الماضى عندما كان المدير الفنى يتولى القيادة الفنية للشواكيش بالقسم الثانى ، مؤكدا أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء اتصل به هاتفيا وأبدى له الرغبة فى التعاقد مع صانع ألعاب الترسانة الشاب بعد مراقبته كثيرا وهو ما أكد عليه كشرى لسيد عبد الحفيظ بأن استايل اللاعب الشاب يشبه كثيرا وليد صلاح الدين نجم الأهلى الأسبق إلا أنه أسرع بعض الشئ فى طريقة اللعب .

وأضاف كشرى أنه قال لعبد الحفيظ اللاعب يحتاج بعض الوقت حتى يستطيع اللعب للنادى الأهلى خاصة وأنه مازال فى سن صغيرة ، لذا فقد اقترح على مدير الكرة بالأهلى أن يتعاقد معه الأخير على أن يقوم بإعارته لإحدى أندية الدورى ثم يعود للمشاركة من جديد مع القلعة الحمراء ويكون وقتها اكتسب خبرة اللعب بالدورى الممتاز .

وأختتم أحمد كشرى حديثه بأن مسئولى الأهلى اقتنعوا تماما بحديثه معهم إلا أن إلغاء مسابقة 97 كانت السبب الرئيسى وراء فشل الصفقة خاصة وأن الأهلى كان لا يوجد به مكان فى القائمة وكان لزاما أن يقوم بقيده فى صفوف الناشئين والتى تم إلغائها الموسم الماضى ليستمر اللاعب مع الترسانة .

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من ناحية اخرى كشف وليد فوزي عن دخول النادي الأهلي فى مفاوضات معه خلال الفترة الماضية، مشدداً على توقف المفاوضات بسبب كورونا، وقال فوزي فى تصريحات تليفزيونية: "سيد عبدالحفيظ مدير الكرة للنادي الأهلي فاوضني خلال الفترة الماضية ولكنها توقفت بسبب كورونا وأتمني الانتقال للقلعة الحمراء بسبب انتمائي".

وأضاف لاعب فريق الترسانة: "الزمالك دخل معي فى مفاوضات عن طريق أمير مرتضي ولكنني أتمني الانضمام إلى الأهلي وهذا حلم حياتي".

وكان مسئولو الأهلى قد دخلوا فى مفاوضات رسمية مع نظرائهم بنادى الترسانة من أجل التعاقد مع شادى ماهر ظهير أيمن الشواكيش لتدعيم الجبهة اليسرى للفريق الأحمر عقب رحيل أحمد فتحى لبيراميدز نهاية الموسم الجارى، ويبحث الأهلى التعاقد مع لاعب صغير السن يكون ذخيرة للفريق، وتفضل لجنة التخطيط التعاقد مع ظهير الترسانة الذى ظهر بشكل جيد بدورى القسم الثانى بالرغم من نتائج فريقه المتردية واقترابه من الهبوط للقسم الثالث .