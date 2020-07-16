شوبير : الأهلي لن يضم المحمدي وصفقة من العيار الثقيل .. رمضان صبحي في القلعة الحمراء لمدة 5 سنوات

كشف كابتن أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، عبر برنامجه الإذاعي في راديو "أون سبورت إف إم"، أن رمضان صبحي لن يلعب في مصر إلا للنادي الأهلي فقط، موضحا أن إدارة القلعة الحمراء ستقوم بتوقيع عقود مع اللاعب مدتها خمس سنوات، حال نجاح مفاوضات شراء خدماته بشكل نهائي من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي.

وأعلن أحمد شوبير، أن نادي بيراميدز لم يقدم أي عرض لضم رمضان صبحي من الأساس، كما أن الزمالك لم يفاوضه، مشيرا إلى أن كلا الفريقين خارج حسابات وتفكير لاعب هيدرسفيلد المُعار إلى الأهلي.

وأوضح "شوبير"، أن رمضان صبحي تلقى عروضا من أندية أوروبية، ووصفها بالعروض الضعيفة، من أندية صغيرة في إيطاليا وألمانيا.

وأشار "شوبير" إلى أن العروض الجدية من أندية تركية، لكن رمضان صبحي لا يفضل اللعب هناك، وهو ما يقربه من الاستمرار مع الأهلي، الذي مازال يحاول الوصول إلى رقم مناسب لضمه بشكل نهائي.

وأكد "شوبير" أن مصير رمضان صبحي سيتحدد بشكل نهائي خلال فترة تتراوح بين 10 إلى 15 يوما، موضحا أن نادي هيدرسفيلد انخفضت طلباته المالية إلى 4.5 مليون جنيه إسترليني، بينما عرض الأهلي قد يصل إلى 3.5 مليون جنيه إسترليني، ليكون أغلى عقد في تاريخ المارد الأحمر.

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باهر المحمدي

وكشف "شوبير" أن باهر المحمدي لن ينتقل إلى الأهلي، مشيرا إلى أن القلعة الحمراء لم تفتح باب المفاوضات من الأساس مع نادي الإسماعيلي.

صفقة من العيار الثقيل

وأضاف أحمد شوبير، أن الأهلي يسعى لحسم صفقة قوية من العيار الثقيل، خلال الأيام المقبلة، دون الكشف عن هويته.

وأعلن "شوبير" أن إدارة الأهلي تخطط لصفقة أخرى، وهو لاعب صغير السن، سيتم جلبه للفريق، وبدء تجهيزه وإعداده للمستقبل، وقد تتم إعارته لأحد فرق الدوري الممتاز، بعد إتمام عملية شرائه.