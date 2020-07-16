قال رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، في تصريحات لبرنامج «البريمو» على قناة «Ten» ، إن اللاعب صالح جمعة سيتألق في القلعة البيضاء حال رحيله عن المارد الأحمر.
أضاف «عبدالعال» : "صالح جمعة وقع للزمالك قبل سفر فايلر إلى سويسرا، وكان يخطط لفسخ عقده مع الأهلي بسبب عدم المشاركة".
وتابع: "صالح جمعة كان يبذل قصارى جهده في التدريبات، وفايلر كان يستبعده، ولو انتقل إلى صفوف الزمالك هيكسر الدنيا من أجل الرد على الأهلي".
كانت هذه تفاصيل خبر «كان يخطط لفسخ العقد مع الأهلي» .. رضا عبد العال: فايلر هيعاند إدارة الأهلي وصالح جمعة وقع للزمالك لهذه الأسباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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