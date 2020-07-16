«كان يخطط لفسخ العقد مع الأهلي» .. رضا عبد العال: فايلر هيعاند إدارة الأهلي وصالح جمعة وقع للزمالك لهذه الأسباب

قال رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، في تصريحات لبرنامج «البريمو» على قناة «Ten» ، إن اللاعب صالح جمعة سيتألق في القلعة البيضاء حال رحيله عن المارد الأحمر.

أضاف «عبدالعال» : "صالح جمعة وقع للزمالك قبل سفر فايلر إلى سويسرا، وكان يخطط لفسخ عقده مع الأهلي بسبب عدم المشاركة".

وتابع: "صالح جمعة كان يبذل قصارى جهده في التدريبات، وفايلر كان يستبعده، ولو انتقل إلى صفوف الزمالك هيكسر الدنيا من أجل الرد على الأهلي".