منافس الزمالك.. الكشف عن موعد وصول أجانب الرجاء المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

ذكرت تقارير صحفية مغربية أن فريق الرجاء ينتظر وصول الثنائي الأجنبي نجوما وبين مالانجو من أجل الانضمام لتدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة وذلك يوم السبت المقبل.

ويتأهب فريق الرجاء لعودة الدوري المحلي بالإضافة إلى خوض نصف نهائي أبطال أفريقيا أمام الزمالك.

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وحسبما أفاد موقع Le365 فإن الثنائي الكونغولي سيصلان إلى المغرب يوم السبت المقبل بعد فترة غياب دامت قرابة 4 أشهر وذلك من خلال تأمين رحلة للثنائي عبر كوت ديفوار.

وكان كلا من نجوما وبين مالانجو قد فضلا الرحيل عن المغرب فور تفشي فيروس كورونا فيما فضل الثنائي الآخر سند الورفلي والكاميروني فابريس نجاه البقاء في المغرب.

وكان الفريق المغربي قد عاد لخوض التدريبات خلال الأيام الماضية بعد فتح المجال من جانب السلطات المغربية.