بالمواعيد والقنوات الناقلة.. "مهمة صعبة" تنتظر أستون فيلا.. والريال يستعد لحسم الليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

تقام اليوم الخميس، العديد من المباريات الهامة والحامسة في الدوريات الخمسة الكبرى، ففريق أستون فيلا الذي يلعب بين صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن "ترزيجيه" سيلتقي مع إيفرتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يستضيف ريال مدريد نظيره فياريال في الدوري الإسباني بموقعة حسم الليجا.

أستون فيلا يحتل المركز التاسع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة، ويحاول الفريق الصاعد حديثًا لبريميرليج الحفاظ على آماله في البقاء بدوري الأضواء والابتعاد عن منطقة الهبوط.

على الجانب الآخر، تنتظر جماهير ريال مدريد فوز فريقها في مباراته أمام فياريال لحسم لقب الدوري الإسباني رسميًا بغض النظر عن نتيجة برشلونة أمام أوساسونا والتي ستقام في الموعد ذاته.

ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 83 نقطة يليه برشلونة في المركز الثاني برصيد 79 نقطة، ويتبقى جولة واحدة -بخلاف اليوم- على نهاية البطولة.

وفيما يلي نستعرض أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

الدوري الإنجليزي (الجولة 36)

7:00 إيفرتون x أستون فيلا

تذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 2)

7:00 ليستر سيتي x شيفيلد

تذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 5)

9:25 ساوثامبتون x برايتون

تذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 5)

9:15 كريستال بالاس x مانشستر يونايتد

تذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 2)

الدوري الإسباني (الجولة 37)

6:30 إيبار x بلد الوليد

تذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 6)

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9:00 أتليتك بلباو x ليجانيس

تذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 9)

9:00 برشلونة x أوساسونا

تذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 3)

9:00 ريال بيتيس x ألافيس

تذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 12 EN)

9:00 ريال مدريد x فياريال

تذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 1)

9:00 ريال سوسيداد x إشبيليه

تذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 7)

9:00 خيتافي x أتليتكو مدريد

تذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 6)

دوري البطولة الإنجليزية "تشامبيونشيب" (الجولة 44)

6:00 ليدز يونايتد x بارنسلي

تذاع عبر قناة (beIN Sports HD 10)